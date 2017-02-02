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Интервью: можно ли в сибирских городах решить транспортные проблемы

Главная Общество
Новосибирск
17:21 2 Февраля 2017
автобус, общество, интервью, транспорт
Источник:
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Автобусные маршруты, позволяющие быстро доехать до пункта назначения вне зависимости от времени суток и дорожной ситуации, мотивируют людей отказаться от личного транспорта в пользу общественного. Однако в существующей ситуации автомобилисты в сибирских городах предпочтут личный транспорт.  Такое мнение в эфире программы «Новости здесь» высказал председатель комиссии по транспорту при общественно-экспертном совете мэрии Новосибирска Алексей Мазур.

Эксперт констатирует, что в стране имеются положительные примеры, когда города решают проблемы общественного транспорта. В частности, речь идет о Москве, но «этот пример не годится для регионов, так как финансовые возможности несопоставимы».

Интервью: можно ли в сибирских городах решить транспортные проблемы

Ситуацию в городах, где власти пытаются дать преференции муниципальным транспортным предприятиям, эксперт считает логичным только том случае, если частники предоставят пассажирам более удобные условия.

«Задача же не в том, кому принадлежит транспорт: частнику или муниципалитету, потребитель не видит разницы. Существующий закон позволяет муниципалитету заключать с частником контракт на выполнение рейсов по расписанию. Эта схема полностью ликвидирует те недостатки, которые существуют сейчас», — комментирует эксперт.

Также общественник считает, что властям стоит подойти серьезнее к контрактам, которые заключаются с частными транспортными предприятиями. 

«В этом контракте могут быть прописаны требования к подвижному составу, к соблюдению расписания и т.д. Но так как основная задача — извлечение прибыли, то такие требования сведены к минимуму, муниципалитет идет на поводу у частников. По сути управление транспортом отсутствует».

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