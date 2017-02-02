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Новосибирские хирурги по новейшей технологии устранили порок сердца у мужчины

Главная Общество
Новосибирск
16:19 2 Февраля 2017
общество, здоровье, выздоровление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Кардиохирурги Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина исправили порок сердца 26-летнему мужчине из Дагестана, применив новейшую технологию, которая пока регулярно используется лишь в нескольких мировых клиниках, сообщает пресс-служба центра.

В СФБМИЦ им. Е.Н. Мешалкина пояснили, что у больного диагностировали довольно распространенный врожденный порок сердца — двустворчатый аортальный клапан с выраженным обратным сбросом крови в левый желудочек.

В норме аортальный клапан обеспечивает одностороннее движение крови из сердца в аорту и препятствуют обратному сбросу. У пациента было расширено фиброзное кольцо (основа клапана), что привело к провисанию створок клапана в полость левого желудочка.

«Специалистам Биомедицинского центра имени Е.Н. Мешалкина удалось сохранить собственный клапан мужчины. Мужчине провели пластику аортального клапана через мини-доступ размером шесть сантиметров, при котором рассекали только верхнюю часть грудины. Устранено провисание обеих створок – их свободные края собраны несколькими швами, сужен диаметр фиброзного кольца до нормальных значений», — говорится в сообщении.

В клинике отметили, что сейчас для лечения подобных заболеваний обычно используются клапанозамещающие операции, когда на место измененного аортального клапана имплантируют клапан легочной артерии или даже устанавливают механический протез.

Руководитель центра новых хирургических технологий Александр Богачев-Прокофьев. рассказывает, что новая технология клапаносохраняющей операции при двустворчатом аортальном клапане эффективна. 

У пациента отмечены хорошие гемодинамические показатели, а благодаря тому, что операцию выполнили через мини-доступ, мужчина быстро восстановился после хирургического вмешательства.

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