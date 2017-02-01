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Убийцу помощницы депутата в Новосибирске осудили на 13 лет колонии

Главная Общество
Новосибирск
09:28 1 Февраля 2017
общение, происшествия, суд
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Суд в Новосибирске вынес приговор 34-летнему жителю Кемеровской области Руслану Лещуку, обвиняемому в убийстве помощницы депутата Заксобрания Новосибирской области. Информацию подтвердили в пресс-службе прокуратуры.

20 июня 2016 года в полицию поступило сообщение об обнаружении в квартире по адресу ул. Урицкого, 7 тела Инны Антонниковой. Помощница депутата была задушена. Через четыре дня оперативники угрозыска задержали знакомого погибшей — Руслана Лещука. Сыщики вышли на него, запеленговав похищенный у помощницы депутата телефон. Кроме того, у него были изъяты некоторые вещи Инны Антонниковой. Известно, что после убийства обвиняемый уехал на попутках в Нижний Новгород, где и был задержан.

По материалам дела, обвиняемый был знаком с потерпевшей длительное время и незадолго до совершения преступления созванивался с ней.

В ходе следствия Лещук дал признательные показания, пояснив следователям, что совершил преступление на почве ревности.

Во время судебных прений гособвинение попросило для подсудимого 15 лет колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 3 месяца. В свою очередь адвокат Лещука в суде настаивал на минимальном наказании для своего подзащитного, так как мужчина полностью признал свою вину. Кроме того, у него есть смягчающее обстоятельство — маленький ребенок.

В итоге Железнодорожный районный суд Новосибирска признал Руслана Лещука виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и приговорил его к 13 годам колонии особого режима. Также осужденный обязан выплатить моральный и материальный вред.

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