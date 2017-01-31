Спрос на микрозаймы в регионах Сибири вырос на 87% за год

На фоне проблем в экономике граждане стали чаще обращаться в микрофинансовые организации (МФО) за небольшими займами, в результате чего рынок микрозаймов показал большие темпы роста, чем розничное кредитование в банках. Об этом свидетельствуют данные Центробанка. В СФО в 2016 количество выданных микрозаймов увеличилось на 87%. Этот показатель выше общероссийского.
Григорий Сосновский, директор филиала «БКС-Премьер» в Новосибирске, рассказал о причинах популярности микрозаймов среди населения.
«Причины такой популярности достаточно неприятные. Во первых, это связано с падением уровня доходов населения. Во вторых, всё меньше людей могут получить кредиты в банке. Заемщики не отвечают требованиям банков: у них либо испорченная кредитная история с 2012-2013 г., когда был бум потребительского кредитования, а потом в 2013-2014 стремительно стали падать доходы. В итоге граждане вынуждены решать свои финансовые проблемы путем использования подобных услуг», — считает Сосновский.
Согласно статистике, больше всего — до 62,8 млрд рублей в среднем по стране — выросли займы «до зарплаты». Средняя сумма выдачи в этом сегменте увеличилась на 900 рублей, до 6,7 тыс. рублей.
«Все меньше людей обладают платежеспособностью. И те люди, которые приходят за микрозаймом, зачастую являются заранее неблагонадежными, заранее не способными выплатить кредит (…) В кредит нужно покупать то, что даст большую отдачу в будущем. Грубо говоря, покупать квартиру в кредит имеет смысл, потому что она может подорожать. Покупать в кредит нужно что-то связанное с производством, когда отдача от бизнеса будет выше, чем кредит. Кредит должен выполнять функцию рычага, с помощью которого вы можете достигнуть большего. Если вы довели себя до состояния, когда не хватает 5 тысяч рублей до зарплаты, то первым, о чем вы должны задуматься — это не где их взять, а почему возникла такая ситуация. И после этого правильно выстроить свой финансовый план», — комментирует Григорий Сосновский.