Спрос на микрозаймы в регионах Сибири вырос на 87% за год

На фоне проблем в экономике граждане стали чаще обращаться в микрофинансовые организации (МФО) за небольшими займами, в результате чего рынок микрозаймов показал большие темпы роста, чем розничное кредитование в банках. Об этом свидетельствуют данные Центробанка. В СФО в 2016 количество выданных микрозаймов увеличилось на 87%. Этот показатель выше общероссийского.

Григорий Сосновский, директор филиала «БКС-Премьер» в Новосибирске, рассказал о причинах популярности микрозаймов среди населения.

«Причины такой популярности достаточно неприятные. Во первых, это связано с падением уровня доходов населения. Во вторых, всё меньше людей могут получить кредиты в банке. Заемщики не отвечают требованиям банков: у них либо испорченная кредитная история с 2012-2013 г., когда был бум потребительского кредитования, а потом в 2013-2014 стремительно стали падать доходы. В итоге граждане вынуждены решать свои финансовые проблемы путем использования подобных услуг», — считает Сосновский.

Согласно статистике, больше всего — до 62,8 млрд рублей в среднем по стране — выросли займы «до зарплаты». Средняя сумма выдачи в этом сегменте увеличилась на 900 рублей, до 6,7 тыс. рублей.