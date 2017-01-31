В сибирской тайге снимут реалити-шоу по выживанию

Новосибирский бизнесмен Евгений Пятковский готовится к запуску реалити-шоу на выживание в тайге. Участники на протяжении девяти месяцев будут жить в сибирской тайге. Каждый игрок может взять с собой до 100 кг любого груза, в том числе инструменты для выживания и еду.

Как отмечается на сайте проекта «Game2: Winter», его создатели решили поставить наглядный эксперимент и выяснить, способен ли обычный человек выжить в тайге с ограниченным запасом еды.

Съемки будут идти одновременно на 2 000 камер, каждую из которых можно смотреть в отдельности 24 часа в сутки, а также в режиссерской версии три раза в день прямо на сайте в реальном времени или по телевидению. Проект будет транслироваться на семи языках: русском, английском, китайском, французском, немецком, испанском и арабском.

Как заявил автор проекта Евгений Пятковский, игроки должны будут подписать документ, согласно которому организаторы шоу не несут ответственности за жизнь и здоровье участников.

«Стандартная бумага, то есть ее обычный юрист составлял, ничего там супер такого нет. Я не знаю, но меня вроде все устраивает. Не я ж подписываю его. Как человек заходит на какой-нибудь порносайт, вот, ему объяснили, что до 18 лет нельзя, что могут быть там сексуальные сцены какие-то и еще что-то. Понимаете, он все равно туда идет. А потом его родственники берут и подают в суд на то, что он туда пошел», — цитирует bfm.ru автора проекта Game2: Winter.

Организаторы шоу, которых кстати всего 12 человек, сообщают, что желающих принять участие у них полно: от пионеров до пенсионеров.

Евгений Пятковский также рассказал, что озабочен выбором локации, в которой можно было бы получить самые большие квоты на убийство животных. В проект уже инвестировано более миллиарда рублей.

Добавим, что автор идеи Евгений Пятковский стал известен благодаря запуску приложения «Антиколлектор» и детскому саду для взрослых. В учреждении действуют те же правила, что и в обычном детском саду, — на завтрак подают каши и запеканки, а воспитанники занимаются лепкой из пластилина и пением. По словам организаторов, в основном интерес к детсаду проявляют мужчины в возрасте от 28 до 40 лет и женщины от 23 до 30 лет.