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«Яндекс» открыл свою магистратуру в НГУ

Главная Общество
Новосибирск
10:46 31 Января 2017
вузы, студенты, общество, образование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Компания «Яндекс» и Новосибирский государственный университет запустили магистерскую программу обучения.

Как сообщается на сайте вуза, программа называется «Анализ данных» и открывается на факультете информационных технологий. В вузе работает филиал школы анализа данных «Яндекса», и на ее базе и разработали новый курс.

В пресс-службе учреждения поясняют, для обучения нужно пройти вступительные испытания в школу «Яндекса» и сдать университетские экзамены. Зачисление будет проходить на конкурсной основе.

«Специалисты по анализу данных востребованы на рынке труда: почти все выпускники ШАД работают в Яндексе и других ведущих IT-компаниях», — поясняет куратор академических программ Яндекса в Новосибирске Александр Авдюшенко.

Занятия начнутся в сентябре этого года, длительность обучения — два года. Учащимися магистратуры могут стать не только студенты НГУ, но и выпускники других вузов, которые, помимо экзаменов в магистратуру, сдают и так называемое «вступительное испытание» в ШАД: анкетирование, письменную часть и собеседование.

«В учебном плане — лекции и семинары по машинному обучению, алгоритмам и структурам данных, а также другим дисциплинам, необходимым для работы с большими данными», — рассказала региональный представитель «Яндекса» Ольга Молодан.

Обучение в магистратуре бесплатное, однако, по словам Молодан, как и в любой магистратуре, будет возможность попасть и на коммерческой основе, но в любом случае нужно будет сдать экзамены в ШАД.

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