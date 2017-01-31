Дмитрий Верховод намерен помогать развитию Казахстанского технопарка в Астане и консультировать будущую Ассоциацию инновационного бизнеса в Новосибирске. Об этом он накануне сообщил в ходе пресс-конференции.

В октябре 2016 года наблюдательный совет Академпарка принял решение об отставке руководителя главного бизнес-инкубатора региона после заявления губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого.

Сразу после увольнения Верховоду поступило не менее 10 предложений из Астаны, Владивостока, Томска, Москвы, Крыма и других регионов. Дмитрий Верховод пока остановился на одном из них.

«Не планирую переезжать в другой город. Мне ближе идея советника руководителя автономного кластерного фонда в Казахстане. На внештатной основе. Казахстан — моя родина, и этот проект (по типу «Сколково») мне близок», — сообщил Дмитрий Верховод. И подчеркнул, что свое место видит в развитии бизнеса для резидентов.

Верховод также отметил, что рабочих предложений не поступало ни от руководства Красноярского края, ни от губернатора Новосибирской области.

В ближайшее время он планирует немного отдохнуть — восстановить силы и подлечить здоровье.

Дмитрий Верховод — кандидат физико-математических наук. Учился в Новосибирском госуниверситете на механико-математическом факультете. С 2000 года занимал пост заместителя главы администрации Новосибирской области, председателя комитета по управлению государственным имуществом. В 2004 году возглавил Западно-Сибирский региональный филиал авиакомпании «Сибирь». С 2005 года Верховод занимал должности управляющего делами СО РАН, генерального директора ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка».

Новосибирский Академпарк начал функционировать в 2006 году. На сегодняшний день в нем насчитывается более 300 высокотехнологичных компаний-резидентов, более 170 из которых располагаются непосредственно на площадке Академгородка. Всего в этих компаниях работает более 8,8 тыс. человек. На резидентов приходится 2,2% валового регионального продукта Новосибирской области и 3% всего экспорта продукции, произведенной в регионе. Все показатели соответствующей федеральной целевой программы (ФЦП) Академпарком выполнены, по итогам ее реализации он признан самым успешным подобным проектом в России.

Фото: ksonline.ru