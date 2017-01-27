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Новосибирский летчик-испытатель получил звание Героя России

Главная Общество
Новосибирск
14:48 27 Января 2017
общество, люди, герои
Автор: Sibnovosti.ru
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Звание Героя России присвоено летчику-испытателю новосибирского авиационного завода имени Чкалова (холдинг «Сухой») полковнику Валерию Поташову. 26 января в Кремле звезду Героя ему вручил президент Владимир Путин.

Вручение государственных наград прошло в Екатерининском зале Кремля. Владимир Путин вручил государственные награды и документы о присвоении почетных званий более чем 30 россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственной и наставнической деятельности.

«Не раз рисковал своей жизнью воспитанный на славных традициях отечественных авиаторов лётчик-испытатель Валерий Серпионович Поташов. Он по праву удостоен Золотой Звезды Героя Российской Федерации», — отметил президент заслуги новосибирца.

Валерий Поташов признался, что испытывает волнение и гордость, получая наивысшую награду в Екатерининском зале Кремля.

«Надеюсь, что 49,5 лет моей лётной деятельности — из них 36,5 лет лётно-испытательной работы — способствовали прежде всего укреплению обороноспособности нашей страны, а также прогрессу, развитию и совершенствованию отечественной боевой авиации», — сказал он.

Как сообщили в пресс-службе Новосибирского авиазавода им. Чкалова, Валерий Поташов — полковник запаса. Общий налет на всех типах самолетов  у него составляет 4760 часов, в том числе 3500 часов испытательных полетов. Валерий Поташов освоил 30 типов самолетов, на 13 из них проводил летные испытания различного уровня. 

«Совершил более 100 полетов при испытании на прочность самолетов типа Су-24 с достижением максимальной предельной приборной скорости у земли 1400 км/ч», — заметили на авиазаводе. 

В 1998 году Валерию Поташову президент России присвоил звание «Заслуженный лётчик-испытатель РФ» — за большой вклад в испытание отечественной авиационной техники.

Фото с официального сайта Кремля

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