На заводе «Техсталь» в Новосибирске бастуют из-за долгов по зарплате

Следственный комитет проводит проверку новосибирского завода «Техсталь», работники которого объявили забастовку из-за долгов по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Забастовка на предприятии началась 23 января 2017 года и продолжилась на следующий день. Сотрудники написали заявление, что не приступят к работе, пока не будет погашена задолженность по заработной плате. По словам крановщицы Ирины Кочкиной, причиной стала задержка зарплаты с июля 2016 года.

Генеральный директор ООО «Монтажно-подрядная организация „Техсталь“» Олег Михайлов информацию о забастовке не подтвердил.

Следователи намерены установить объёмы не выплаченных денежных средств и количество работников предприятия, чьи трудовые права были нарушены.

«В случае подтверждения изложенных фактов, действиям руководства предприятия будет дана уголовно-правовая оценка и приняты меры, направленные на полное погашение задолженности перед рабочими», — отметили в пресс-службе Следственного комитета.

Фото: ndn.info