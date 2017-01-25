25 января
Новосибирск
погода -15 °C
курсы валют
59.22
 
€ 63.62
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

На заводе «Техсталь» в Новосибирске бастуют из-за долгов по зарплате

Главная Общество
Новосибирск
09:05 25 Января 2017
общество, происшествия, забастовки и митинги
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Следственный комитет проводит проверку новосибирского завода «Техсталь», работники которого объявили забастовку из-за долгов по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Забастовка на предприятии началась 23 января 2017 года и продолжилась на следующий день. Сотрудники написали заявление, что не приступят к работе, пока не будет погашена задолженность по заработной плате. По словам крановщицы Ирины Кочкиной, причиной стала задержка зарплаты с июля 2016 года.

Генеральный директор ООО «Монтажно-подрядная организация „Техсталь“» Олег Михайлов информацию о забастовке не подтвердил.

Следователи намерены установить объёмы не выплаченных денежных средств и количество работников предприятия, чьи трудовые права были нарушены.

«В случае подтверждения изложенных фактов, действиям руководства предприятия будет дана уголовно-правовая оценка и приняты меры, направленные на полное погашение задолженности перед рабочими», — отметили в пресс-службе Следственного комитета.

Фото: ndn.info

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Сибирские ученые выдвинут кандидата на должность президента РАН в начале февраля

Сибирские ученые выдвинут кандидата на должность президента РАН в начале февраля

24 Января 2017 г.
Выборы состоятся 20 марта
Новости Новосибирска: Летевший в Самару Boeing 757 сел в Новосибирске с неисправным шасси

Летевший в Самару Boeing 757 сел в Новосибирске с неисправным шасси

24 Января 2017 г.
Пассажирский самолет Boeing 757-200, выполнявший рейс Пхукет-Самара, совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за частичного разрушения стойки шасси в понедельник, 23 января. Об этом сообщил представитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР. &laqu...
Новости Новосибирска: Центральная улица Новосибирска летом может стать пешеходной

Центральная улица Новосибирска летом может стать пешеходной

23 Января 2017 г.
Ранее власти Новосибирска уже планировали создать пешеходную зону на улице Ленина, но эти планы не реализовались
Продвижение

В Новосибирске ввели режим ЧС из-за предстоящего паводка

23 Января 2017 г.
Ситуация угрожает образованием весной большого количества воды
Новости Новосибирска: Суд в Новосибирске вынес приговор хакеру за атаки на институты СО РАН

Суд в Новосибирске вынес приговор хакеру за атаки на институты СО РАН

19 Января 2017 г.
Сотрудники ФСБ в апреле 2016 года пресекли незаконную деятельность новосибирца
Новости Новосибирска: Суд заочно арестовал экс-главу вирусологического центра «Вектор»

Суд заочно арестовал экс-главу вирусологического центра «Вектор»

19 Января 2017 г.
Полиция разыскивает Илью Дроздова с весны прошлого года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Суд отклонил просьбу в освобождении «кировского стрелка»

Суд отклонил просьбу в освобождении «кировского стрелка»

24 Января 2017 г.
При обыске в квартире изъяли оружие и патроны
Новости Новосибирска: Под Новосибирском задержали руководителя обрушившегося конного клуба

Под Новосибирском задержали руководителя обрушившегося конного клуба

20 Января 2017 г.
Следствием также установило, что манеж для занятий конным спортом был построен самовольно
Новости Новосибирска: Объем экспорта леса из Сибири в 2016 году составил $2,2 млрд

Объем экспорта леса из Сибири в 2016 году составил $2,2 млрд

20 Января 2017 г.
Экспорт обработанного леса увеличился на 10%
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.