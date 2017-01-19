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Суд в Новосибирске вынес приговор хакеру за атаки на институты СО РАН

Главная Общество
Новосибирск
12:51 19 Января 2017
суд, общение, сайт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к году ограничения свободы местного жителя, организовавшего хакерские атаки на информационные системы органов власти Новосибирска, институтов СО РАН и госучреждений Алтайского края, сообщает в четверг пресс-служба УФСБ по Новосибирской области.

В управлении пояснили, что сотрудники ФСБ в апреле 2016 года выявили и пресекли незаконную деятельность жителя Новосибирска, причастного к компьютерным атакам на информационно–телекоммуникационные системы региона.

«Судом установлено, что новосибирец, используя вредоносное программное обеспечение, совершил компьютерные атаки на информационно-телекоммуникационные системы органов исполнительной власти Новосибирска, ряда научных институтов СО РАН, а также государственных учреждений Алтайского края», — говорится в сообщении.

На основании результатов расследования уголовного дела Октябрьский районный суд Новосибирска признал виновным обвиняемого по статье УК РФ «создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» мужчину и приговорил его к ограничению свободы сроком на один год. Приговор вступил в законную силу.

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