Суд в Новосибирске вынес приговор хакеру за атаки на институты СО РАН

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к году ограничения свободы местного жителя, организовавшего хакерские атаки на информационные системы органов власти Новосибирска, институтов СО РАН и госучреждений Алтайского края, сообщает в четверг пресс-служба УФСБ по Новосибирской области.

В управлении пояснили, что сотрудники ФСБ в апреле 2016 года выявили и пресекли незаконную деятельность жителя Новосибирска, причастного к компьютерным атакам на информационно–телекоммуникационные системы региона.

«Судом установлено, что новосибирец, используя вредоносное программное обеспечение, совершил компьютерные атаки на информационно-телекоммуникационные системы органов исполнительной власти Новосибирска, ряда научных институтов СО РАН, а также государственных учреждений Алтайского края», — говорится в сообщении.

На основании результатов расследования уголовного дела Октябрьский районный суд Новосибирска признал виновным обвиняемого по статье УК РФ «создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» мужчину и приговорил его к ограничению свободы сроком на один год. Приговор вступил в законную силу.