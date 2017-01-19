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Суд заочно арестовал экс-главу вирусологического центра «Вектор»

Главная Общество
Новосибирск
12:47 19 Января 2017
суд, общество, происшествия, арест
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Новосибирский районный суд заочно арестовал 63-летнего бывшего гендиректора научного центра «Вектор» Илью Дроздова.

«Суд заочно арестовал Илью Дроздова 16 января, сейчас он находится в международном розыске», — сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО. 

Полиция разыскивает Илью Дроздова с весны прошлого года. Бывшего гендиректора «Вектора» подозревают в мошенничестве на 2 млн руб. По версии следствия, в 2006 году Дроздов похитил деньги, предназначенные для выплаты премий работникам, и приобрел для себя квартиру.

Илья Дроздов возглавлял государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Кольцово с сентября 2005 года, но в июне 2010 года уволился по собственному желанию. 

Позднее, весной 2014 года, СУ СКР по Новосибирской области заявило о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего гендиректора «Вектора», имя которого не озвучивалось. 

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