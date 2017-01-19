Вылетевший из Сирии самолет с медиками приземлился в Новосибирске

Военнослужащие медицинского отряда специального назначения Центрального военного округа вернулись в Новосибирск после оказания помощи жителям Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу окруаг.

"Самолет Ил-76 Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России, на борту которого находились военнослужащие медицинского отряда спецназначения, совершил перелет с авиабазы Хмеймим и приземлился на аэродром Толмачево в Новосибирске. На летном поле военных медиков с хлебом-солью встретили родные и близкие, представители командования 41-й общевойсковой армии, местных органов власти и ветеранских организаций, а также участники новосибирского регионального отделения "Юнармии", - сказали в пресс-службе.

В округе уточнили, что в выполнении задач на территории Сирии от отряда специального назначения было задействовано более 100 человек.

О возвращении в Россию медиков было объявлено во вторник, 17 января. Тогда командующий российской группировкой в Сирии Андрей Картаполов сообщил, что медицинский отряд вернется на Родину в ближайшие дни.

РФ начала сокращать военное присутствие в Сирию после вступления в силу 30 декабря минувшего года перемирия, гарантами которого выступают Москва и Анкара. В частности, зону конфликта покинули корабли авианосной ударной группы Северного флота.