29 декабря
Новосибирск
погода -10 °C
курсы валют
60.67
 
€ 63.49
18+
Сибирское агентство новостей
Новосибирск
...

Итальянки получили переохлаждение из-за селфи на Обском море

Главная Общество
Новосибирск
13:14 29 Декабря 2016
общество, здоровье, сибирь, мороз
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Четыре легко одетые туристки из Италии получили переохлаждение, делая селфи на берегу Новосибирского водохранилища (Обского моря), сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС).

Пострадавшие обратились за помощью в один из отрядов, который находится на берегу водохранилища. При этом на тот момент в Новосибирске стояла умеренно морозная погода — около минус 10 градусов.

«Пострадавшими оказались туристы из Италии, прибывшие в наш город. Переохлаждение наступило из-за отсутствия теплых вещей по причине погони за прекрасным. Туристы делали фото и селфи с видом на Обское море», — говорится в сообщении.

В МАСС уточнили, что компания состояла из четырех женщин 1968, 1976, 1990 и 1992 годов рождения.

Спасатели доставили туристок в помещение и предложили теплое питье. Затем женщины благополучно уехали на такси.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Продвижение

Дамбу с дорогой на остров с коттеджами в Бердском заливе снесут

28 Декабря 2016 г.
Ответчик намерен обжаловать решение
Продвижение

По факту вырубки деревьев в дендропарке Новосибирска возбуждено уголовное дело

28 Декабря 2016 г.
Общая сумма ущерба составила более 1,6 млн руб
Новости Новосибирска: Почти 3 тыс. литров стеклоомывателя с метиловым спиртом изъято в Новосибирске

Почти 3 тыс. литров стеклоомывателя с метиловым спиртом изъято в Новосибирске

28 Декабря 2016 г.
Информация была передана в управление Роспотребнадзора
Продвижение

Под Новосибирском гибнут косули из-за глубокого снега в лесах

28 Декабря 2016 г.
В Кудряшовском бору нашли двух погибших от голода и истощения косуль
Продвижение

Памятник Ростиславу Шило в Новосибирском зоопарке появится в начале весны

28 Декабря 2016 г.
Памятник по контракту сделает компания ООО «АСБ» за 1 млн 850 тыс. руб.
Продвижение

Проезд в общественном транспорте Новосибирска подорожает с февраля

28 Декабря 2016 г.
В последний раз удорожание проезда произошло в феврале 2015 года
Новости компаний
27/12
Ремонт в ванной комнате
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: «Сибирский Рокки» оспорит лишение его серебра Игр-2016

«Сибирский Рокки» оспорит лишение его серебра Игр-2016

28 Декабря 2016 г.
Российский боксер Михаил Алоян до Нового года подаст апелляцию на лишение его серебряной медали Олимпийских игр 2016 ...
Новости Новосибирска: Геологи предсказали «воссоединение» Сибири и Северной Америки

Геологи предсказали «воссоединение» Сибири и Северной Америки

27 Декабря 2016 г.
Сибирь и Северная Америка ранее уже составляли один большой суперконтинент
Новости Новосибирска: В Новосибирске сдана первая школа, построенная по федеральной программе

В Новосибирске сдана первая школа, построенная по федеральной программе

26 Декабря 2016 г.
Работы на объекте начались еще в 2013 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.