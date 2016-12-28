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Сибирское агентство новостей
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Почти 3 тыс. литров стеклоомывателя с метиловым спиртом изъято в Новосибирске

Главная Общество
Новосибирск
16:38 28 Декабря 2016
общество, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сотрудники Роспотребнадзора по итогам проверок изъяли в Новосибирской области крупную партию стеклоомывающей жидкости с метиловым спиртом. Об этом сообщила журналистам и.о. замначальника отдела по гигиене питания регионального управления ведомства Оксана Ганипровская.

«Одна проба бытовой химии — стеклоомывающей жидкости «Даль», изготовитель «Автолайн»— не соответствовала гигиеническим нормативам по содержанию метанола. Реализация данной партии сначала была приостановлена, затем она была арестована в объеме 2 тысяч 725 литров», — цитирует РИА «Новости» Ганипровскую.

Информация была передана в управление Роспотребнадзора по Москве для принятия мер в отношении изготовителя, а также передана в следственные органы.

Представитель ведомства отметила, что за последнее время после массового отравления суррогатными спиртосодержащими настойками в Иркутской области были проведены проверки в Новосибирской области. Исследовано 40 проб различных жидкостей, из которых не соответствовала нормам только одна.

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