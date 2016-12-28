Почти 3 тыс. литров стеклоомывателя с метиловым спиртом изъято в Новосибирске

Сотрудники Роспотребнадзора по итогам проверок изъяли в Новосибирской области крупную партию стеклоомывающей жидкости с метиловым спиртом. Об этом сообщила журналистам и.о. замначальника отдела по гигиене питания регионального управления ведомства Оксана Ганипровская.

«Одна проба бытовой химии — стеклоомывающей жидкости «Даль», изготовитель «Автолайн»— не соответствовала гигиеническим нормативам по содержанию метанола. Реализация данной партии сначала была приостановлена, затем она была арестована в объеме 2 тысяч 725 литров», — цитирует РИА «Новости» Ганипровскую.

Информация была передана в управление Роспотребнадзора по Москве для принятия мер в отношении изготовителя, а также передана в следственные органы.

Представитель ведомства отметила, что за последнее время после массового отравления суррогатными спиртосодержащими настойками в Иркутской области были проведены проверки в Новосибирской области. Исследовано 40 проб различных жидкостей, из которых не соответствовала нормам только одна.