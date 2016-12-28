В Новосибирске открывается новый трамвайный маршрут

В Новосибирске 28 декабря открывается новый трамвайный маршрут № 16 «Юго-Западный жилмассив – станция метро "Площадь Маркса"».

Трамваи будут ходить по ул. Связистов, ул. Волховской, ул. 9-й Гвардейской дивизии, ул. Троллейной, затем по ул. Вертковской и ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Покрышкина.

Кроме того, по данным департамента транспорта мэрии Новосибирска, маршрут № 2 «Микрорайон "Чистая Слобода" – станция метро "Площадь Маркса"» переводится на полнодневный режим работы. Также увеличивается количество трамваев на линии по этому маршруту.