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В Новосибирске открывается новый трамвайный маршрут

Главная Общество
Новосибирск
09:44 28 Декабря 2016
транспорт, общество
Источник: Продвижение
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В Новосибирске 28 декабря открывается новый трамвайный маршрут № 16 «Юго-Западный жилмассив – станция метро "Площадь Маркса"».

Трамваи будут ходить по ул. Связистов, ул. Волховской, ул. 9-й Гвардейской дивизии, ул. Троллейной, затем по ул. Вертковской и ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Покрышкина.

Кроме того, по данным департамента транспорта мэрии Новосибирска, маршрут № 2 «Микрорайон "Чистая Слобода" – станция метро "Площадь Маркса"» переводится на полнодневный режим работы. Также увеличивается количество трамваев на линии по этому маршруту.

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