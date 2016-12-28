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Памятник Ростиславу Шило в Новосибирском зоопарке появится в начале весны

Главная Общество
Новосибирск
10:34 28 Декабря 2016
памятник, культура, происшествия, общество
Источник: Продвижение
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Новосибирский зоопарк заключил договор на изготовление памятника своему бывшему директору Ростиславу Шило. Памятник закончат к 31 марта 2017 года.

«По завершении работ исполнитель предоставляет заказчику следующее изделие: скульптуру в виде фигуры человека с портретным сходством Р.А. Шило, смонтированную на предварительно изготовленной скамье», — отмечается в техническом задании госзакупки. Скамью подрядчику предоставит зоопарк.

Заведующая научно-информационным отделом зоопарка Евгения Пирожкова пояснила журналистам, что эскиз памятника сейчас на этапе согласования.

Памятник по контракту сделает компания ООО «АСБ» за 1 млн 850 тыс. руб. Предполагается, что вес скульптуры будет около 800 кг.

Сначала рабочие сделают фигуру из скульптурного пластилина. Затем выльют ее из чугуна, готовую скульптуру подрядчик покрасит под бронзу, а затем смонтирует на площадке. По документам, эта площадка находится на территории зоопарка рядом со зданием по адресу Тимирязева, 71/1.

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