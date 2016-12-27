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Новогодний веломаскарад прошел на улицах Новосибирска

Главная Общество
Новосибирск
09:34 27 Декабря 2016
спорт, общество
Источник: Продвижение
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Велосипедисты в новогодних костюмах проехали в воскресенье, 25 декабря, от площади Калинина до ГПНТБ — через центр города. Велозаезд организовали активисты общественной организации «Привет, велосипед!». Принять в нем участие мог любой желающий.

Организаторы призвали велосипедистов нарядиться в костюмы Деда Мороза, Санта Клауса, оленей, елочек и т.д.

Большая часть участников ограничилась только красными шапочками Санта Клауса и накладной бородой, надетой поверх красного спортивного костюма.

В заезде поучаствовали около 20 велосипедистов.

Эта акция — не первое мероприятие «Привет, велосипед!» нынешней зимой. В конце ноября активисты этой организации давали бесплатно покататься желающим на своих велосипедах в Первомайском сквере, пытаясь убедить горожан в том, что и зимой можно пользоваться этим видом транспорта.

Общество / НОВОСТИ
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