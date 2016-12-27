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Студенты НГУ вошли в тройку лучших на всероссийских соревнованиях электромотоциклов

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Новосибирск
09:31 27 Декабря 2016
транспорт, технологии, техникa, общество
Источник: Продвижение
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Студенты физического факультета и факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета за две недели собрали электробайк и заняли третье место в Smartmoto Challenge Moscow — чемпионате среди легких мотоциклов на электрической тяге, построенных студентами инженерных вузов.

Участники инженерного клуба NSU Hackspace спроектировали и за две недели собрали электрический мотоцикл. Проект занял третье место на всероссийских соревнованиях Smartmoto Challenge Moscow .

Smartmoto Challenge — чемпионат среди легких мотоциклов на электрической тяге, созданных студентами инженерных вузов. Участие в проекте способствует приобретению студентами полезных навыков, таких как работа в команде, работа над задачами с использованием новейших технологий и знаний о рынках «завтрашнего дня»

По словам руководителя проекта, выпускника ФФ НГУ, ассистента кафедры физических методов исследования твердого тела ФФ Антона Панченко , Hackspace в первый раз участвовал в подобном мероприятии. Электромотоцикл создавался с нуля и полностью своими руками, за исключением приобретённых элементов питания ёмкостью 20 ампер-часов и мотор-колеса мощностью 3 кВт.

По расчетам проектировщиков мотоцикл развивает скорость до 60 км/ч, работает автономно до получаса. Заряжается электробайк от обычной розетки 220 В.

Проекты участников чемпионата Smartmoto Challenge Moscow проходили ряд статических и динамических испытаний. Команды делали инженерную презентацию, предоставляли бизнес-план и анализ себестоимости электромотоцикла. Затем участники демонстрировали возможности электробайков в испытаниях «Разгон», «Конусы», «Автокросс», «Гонка на выносливость».

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