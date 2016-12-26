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Сибирское агентство новостей
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В Новосибирске сдана первая школа, построенная по федеральной программе

Главная Общество
Новосибирск
14:56 26 Декабря 2016
школа, открытие, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске завершено строительство новой школы на 550 мест. За счет консолидации средств федерального, областного и городского бюджетов на это было израсходовано 416 млн рублей.

Работы на объекте начались еще в 2013 году, но из-за отсутствия финансирования строительство было приостановлено. Затем, по инициативе муниципальной власти, школа была включена в федеральную программу «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы.

«Строительство объектов социальной сферы для Новосибирска – один из трех важнейших приоритетов. В этом году мы, невзирая на ограниченность бюджетных средств, начали реализацию масштабного проекта, рассчитанного на перспективу – активно строили школу на Горском жилмассиве, начали реконструкцию школы № 82 в Дзержинском районе, продолжили строительство школы-интерната № 37 для глухих и слабослышащих детей», — прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По оценке главы города, работы были выполнены «качественно и в срок». Сейчас образовательное учреждение получает лицензию. Предполагается, что работать школа начнет уже этой зимой.

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