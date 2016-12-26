Загадки Сибири: обзор телеканала «Продвижение»

ЗАГАДКИ НОВОСИБИРСКА

В здании по адресу Коммунистическая, 49 до Великой Оте­чественной войны находилось областное управление НКВД. Существует легенда, что из подвалов здесь шёл подземный ход, который вёл к Оби. И якобы по проложенным рельсам ходили вагонетки, на которых по ночам вывозили трупы расстрелянных к реке. Там тела их грузили на лодки и отправляли за город.

Другая легенда связа­на с семиэтажным зданием на той же улице. На месте, где сейчас стоит дом №48а, долгие годы находился морг, а ещё раньше – расстрельные каме­ры НКВД, которые устроили в подвалах бывших купеческих конюшен. Когда строители рыли котлован под фундамент нынешней семи­этажки, то наткнулись на большое количество человеческих костей.

Золото Колчака до сих пор будоражит воображение людей. Сколько его ни искали, найти всё никак не получается. Есть версия, что золото адмирал оставил где-то в Новониколаевске. В наш город он прибыл в ночь с 19 на 20 ноября 1919 года, а вместе с ним — пять поездов и один бронированный состав, в котором хранился золотой запас России. В Новониколаевске он пробыл две недели. Многие верят, что драгоценные слитки до сих пор хранятся в подвалах одного из домов города. Однако никаких подтверждений этому нет.

Театр оперы и балета – один из главных символов Новосибирска. И конечно, с ним связано немало легенд и мифов. Сре­ди тех, кто интересуется городскими подземельями, существует мнение, что под Оперным театром на площади Ленина существует целый подземный город. Они уверены, что там находится бункер для Стали­на, который был нужен на случай эвакуации правительства из Москвы. Кроме того, говорят, что на последнем подземном уровне построена железнодорожная ветка от Оперного до вокзала Новосибирск-Главный. Правда, представители театра в один голос твердят, что ничего подобного здесь нет. Но легенда красивая.

ЗАГАДКИ ТОМСКА

Долгие годы считалось, что Грустина — это столица древнего государства Артании. Её точное расположение долго не могли установить: то говорили, что она находится у южной оконечности Уральских гор, то в районе современного Тобольска, то вообще у берегов Каспия. Однако в последней четверти XX века учёные назвали её точные координаты. Оказалось, что Грустина была на месте Томска. Это косвенно подтверждают и результаты археологических раскопок, которые проводили в городе в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века. Тогда на глубине более шести метров археологи наткнулись на полуразрушенные каменные своды, истлевшие бревна и остатки углей.

Среди жителей Томска давно ходят слухи, что под городом расположено несметное множество подземных ходов. Утверждают, что с их помощью воры грабили магазины и организовывали побеги из тюрем. Существует версия, что разбойники копали тоннели, чтобы скрываться в них от погони и прятать свои сокровища. Есть упоминания, что эти ходы настолько широкие, что там могли разъехаться несколько телег, запряженных тройками лошадей.

Легенда о том, что Александр I не умер, а инсценировал свою смерть и скрылся от мира, возникла в 30–40-х годах XIX века. Многим скоропостижная гибель императора от брюшного тифа в Таганроге показалась странной. Это породило слухи о том, что на самом деле государь не умер, а, измученный угрызениями совести за участие в убийстве собственного отца, начал отшельническую жизнь под именем старца Федора Кузьмича, а похоронили вместо него другого человека. В доказательство исследователи приводят почерки старца и императора. По мнению учёных, они совпадают. Старец был задержан как бродяга, на его спине были следы ударов кнутом, каких-либо документов при себе он не имел. 10 сентября его дело было рассмотрено судом: задержанный назвался 60-летним Фёдором Козьмичем Козьминым и не смог назвать своего происхождения. Бродяга получил 20 ударов кнутом и был сослан на каторгу.

ЗАГАДКИ ОМСКА

Многие жители села Имшегал в Омской области верят: в болоте у истоков малой таежной речушки вблизи села затоплена золотая карета хана Кучума. В это место, по словам жителей, постоянно ударяют молнии. В числе других пунктов «вечной стоянки» кареты называют также озеро Живое, что расположено в окрестностях деревни Кошкуль. Якобы именно в его тёмные воды легендарный хан приказал сбросить карету, не желая отдавать её врагам. Кстати, в окрестностях деревеньки есть холм, именуемый Кучум-горой.

Около развалин Покровской крепости в Марьяновке навигационные приборы отказывают, а магнитная стрелка компаса начинает бешено вращаться. На несколько километров вокруг — ни сел, ни деревень. Даже птицы редко залетают в эти края. Исследователи также стараются надолго не задерживаться. Тревожные мысли, головная боль и бессонница — удел тех, кто решит поблизости разбить палатку.

Жители посёлка Киргап уверены, что неподалеку от их деревни, в пойме речки Мурлинки, живет шайтан. В исламской мифологии это злой дух или, иначе говоря, бес, чёрт, сатана. Он предстает в разных обличьях: мужчины, женщины, черной собаки или коровы. Никаких деяний из разряда «особо тяжких» за шайтаном не замечено, как и летальных исходов от испуга тех, кто его встречал. А многие местные жители считают его всего лишь хозяином леса.

ЗАГАДКИ КУЗБАССА

Возле деревни Осиновка, расположенной недалеко от Кемерова, довольно часто теряются люди. Причём происходит это как с приезжими грибниками, так и с жителями окрестных посёлков и дач. Некоторых людей так и не находят. Некоторые местные жители верят, что здесь водится загадочное лесное чудовище. Согласно другому, более рациональному объяснению, в этом месте много заблудившихся как раз потому, что сюда приезжает очень много грибников. В общем, чистая математика.

Считается, что именно в Азасской пещере, недалеко от посёлка Усть-Кабырза, живёт один из самых загадочных персонажей Кузбасса — йети. Большое лохматое существо ростом под три метра свидетели видели вблизи пещеры неоднократно. Правда, никаких доказательств этому нет. Зато благодаря этой легенде с каждым годом сюда приезжает всё больше туристов — увидеть снежного человека собственными глазами хотят многие. Люди даже помогают невиданному существу: добровольцы со всей России специально съехались, чтобы заново проложить тропу, ведущую к пещере.

Дома с привидениями есть в каждом городе, но только в Междуреченске призрак обитает в одной из камер отделения полиции. О том, как он выглядит, никто толком рассказать не может, но и полицейские и заключённые утверждают, что он является им в виде сгустка энергии. Однажды призрака даже удалось зафиксировать на камеры видеонаблюдения, правда скептики говорят о простых бликах. Тем не менее, сотрудники отделения пытаются как-то объяснить появление этого гостя и вспоминают, что в камере умер мужчина, получивший травмы в уличной драке. Кроме того, один из арестантов здесь повесился, и спасти его не удалось.