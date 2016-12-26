Загадки Сибири: обзор телеканала «Продвижение»

В здании по адресу Коммунистическая, 49 до Великой Отечественной войны находилось областное управление НКВД. Существует легенда, что из подвалов здесь шёл подземный ход, который вёл к Оби. И якобы по проложенным рельсам ходили вагонетки, на которых по ночам вывозили трупы расстрелянных к реке. Там тела их грузили на лодки и отправляли за город.
Другая легенда связана с семиэтажным зданием на той же улице. На месте, где сейчас стоит дом №48а, долгие годы находился морг, а ещё раньше – расстрельные камеры НКВД, которые устроили в подвалах бывших купеческих конюшен. Когда строители рыли котлован под фундамент нынешней семиэтажки, то наткнулись на большое количество человеческих костей.
Золото Колчака до сих пор будоражит воображение людей. Сколько его ни искали, найти всё никак не получается. Есть версия, что золото адмирал оставил где-то в Новониколаевске. В наш город он прибыл в ночь с 19 на 20 ноября 1919 года, а вместе с ним — пять поездов и один бронированный состав, в котором хранился золотой запас России. В Новониколаевске он пробыл две недели. Многие верят, что драгоценные слитки до сих пор хранятся в подвалах одного из домов города. Однако никаких подтверждений этому нет.
Театр оперы и балета – один из главных символов Новосибирска. И конечно, с ним связано немало легенд и мифов. Среди тех, кто интересуется городскими подземельями, существует мнение, что под Оперным театром на площади Ленина существует целый подземный город. Они уверены, что там находится бункер для Сталина, который был нужен на случай эвакуации правительства из Москвы. Кроме того, говорят, что на последнем подземном уровне построена железнодорожная ветка от Оперного до вокзала Новосибирск-Главный. Правда, представители театра в один голос твердят, что ничего подобного здесь нет. Но легенда красивая.
Долгие годы считалось, что Грустина — это столица древнего государства Артании. Её точное расположение долго не могли установить: то говорили, что она находится у южной оконечности Уральских гор, то в районе современного Тобольска, то вообще у берегов Каспия. Однако в последней четверти XX века учёные назвали её точные координаты. Оказалось, что Грустина была на месте Томска. Это косвенно подтверждают и результаты археологических раскопок, которые проводили в городе в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века. Тогда на глубине более шести метров археологи наткнулись на полуразрушенные каменные своды, истлевшие бревна и остатки углей.
Среди жителей Томска давно ходят слухи, что под городом расположено несметное множество подземных ходов. Утверждают, что с их помощью воры грабили магазины и организовывали побеги из тюрем. Существует версия, что разбойники копали тоннели, чтобы скрываться в них от погони и прятать свои сокровища. Есть упоминания, что эти ходы настолько широкие, что там могли разъехаться несколько телег, запряженных тройками лошадей.
Легенда о том, что Александр I не умер, а инсценировал свою смерть и скрылся от мира, возникла в 30–40-х годах XIX века. Многим скоропостижная гибель императора от брюшного тифа в Таганроге показалась странной. Это породило слухи о том, что на самом деле государь не умер, а, измученный угрызениями совести за участие в убийстве собственного отца, начал отшельническую жизнь под именем старца Федора Кузьмича, а похоронили вместо него другого человека. В доказательство исследователи приводят почерки старца и императора. По мнению учёных, они совпадают. Старец был задержан как бродяга, на его спине были следы ударов кнутом, каких-либо документов при себе он не имел. 10 сентября его дело было рассмотрено судом: задержанный назвался 60-летним Фёдором Козьмичем Козьминым и не смог назвать своего происхождения. Бродяга получил 20 ударов кнутом и был сослан на каторгу.
Многие жители села Имшегал в Омской области верят: в болоте у истоков малой таежной речушки вблизи села затоплена золотая карета хана Кучума. В это место, по словам жителей, постоянно ударяют молнии. В числе других пунктов «вечной стоянки» кареты называют также озеро Живое, что расположено в окрестностях деревни Кошкуль. Якобы именно в его тёмные воды легендарный хан приказал сбросить карету, не желая отдавать её врагам. Кстати, в окрестностях деревеньки есть холм, именуемый Кучум-горой.
Около развалин Покровской крепости в Марьяновке навигационные приборы отказывают, а магнитная стрелка компаса начинает бешено вращаться. На несколько километров вокруг — ни сел, ни деревень. Даже птицы редко залетают в эти края. Исследователи также стараются надолго не задерживаться. Тревожные мысли, головная боль и бессонница — удел тех, кто решит поблизости разбить палатку.
Жители посёлка Киргап уверены, что неподалеку от их деревни, в пойме речки Мурлинки, живет шайтан. В исламской мифологии это злой дух или, иначе говоря, бес, чёрт, сатана. Он предстает в разных обличьях: мужчины, женщины, черной собаки или коровы. Никаких деяний из разряда «особо тяжких» за шайтаном не замечено, как и летальных исходов от испуга тех, кто его встречал. А многие местные жители считают его всего лишь хозяином леса.
Возле деревни Осиновка, расположенной недалеко от Кемерова, довольно часто теряются люди. Причём происходит это как с приезжими грибниками, так и с жителями окрестных посёлков и дач. Некоторых людей так и не находят. Некоторые местные жители верят, что здесь водится загадочное лесное чудовище. Согласно другому, более рациональному объяснению, в этом месте много заблудившихся как раз потому, что сюда приезжает очень много грибников. В общем, чистая математика.
Считается, что именно в Азасской пещере, недалеко от посёлка Усть-Кабырза, живёт один из самых загадочных персонажей Кузбасса — йети. Большое лохматое существо ростом под три метра свидетели видели вблизи пещеры неоднократно. Правда, никаких доказательств этому нет. Зато благодаря этой легенде с каждым годом сюда приезжает всё больше туристов — увидеть снежного человека собственными глазами хотят многие. Люди даже помогают невиданному существу: добровольцы со всей России специально съехались, чтобы заново проложить тропу, ведущую к пещере.
Дома с привидениями есть в каждом городе, но только в Междуреченске призрак обитает в одной из камер отделения полиции. О том, как он выглядит, никто толком рассказать не может, но и полицейские и заключённые утверждают, что он является им в виде сгустка энергии. Однажды призрака даже удалось зафиксировать на камеры видеонаблюдения, правда скептики говорят о простых бликах. Тем не менее, сотрудники отделения пытаются как-то объяснить появление этого гостя и вспоминают, что в камере умер мужчина, получивший травмы в уличной драке. Кроме того, один из арестантов здесь повесился, и спасти его не удалось.