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Сибирское агентство новостей
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В Сибири отменяют пассажирские автобусные рейсы из-за сильных морозов

Главная Общество
Новосибирск
11:57 23 Декабря 2016
общество, происшествия, автобус
Автор: Sibnovosti.ru
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Погодные условия в регионах Западной Сибири, где ожидается похолодание до минус 40-50 градусов, стали причиной отмены пассажирских рейсов либо стыковки автобусов по пути следования.

Как сообщает ТАСС, в Томской области на пятницу отменены более десятка внутрирегиональных автобусных рейсов. Кроме того, отменены вечерние рейсы в Шарыпово (Красноярский край), в Белокуриху и Барнаул (Алтайский край), в Новокузнецк (Кузбасс) и один из рейсов в аэропорт Толмачево (Новосибирск).

В Кемеровской области из-за похолодания изменили расписание движения автобусов межрегиональных маршрутов. Так, по информации «Кузбасспассажиравтотранса», один ночной рейс из Новокузнецка в Томск отменен, при этом два автобуса из Кемерово в соседний сибирский город поедут парой.

Аналогичным образом отправятся автобусы в Новосибирск, Красноярск, Белокуриху и Барнаул. Все рейсы либо вечерние, либо ночные.

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