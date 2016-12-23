В Сибири отменяют пассажирские автобусные рейсы из-за сильных морозов

Погодные условия в регионах Западной Сибири, где ожидается похолодание до минус 40-50 градусов, стали причиной отмены пассажирских рейсов либо стыковки автобусов по пути следования.

Как сообщает ТАСС, в Томской области на пятницу отменены более десятка внутрирегиональных автобусных рейсов. Кроме того, отменены вечерние рейсы в Шарыпово (Красноярский край), в Белокуриху и Барнаул (Алтайский край), в Новокузнецк (Кузбасс) и один из рейсов в аэропорт Толмачево (Новосибирск).

В Кемеровской области из-за похолодания изменили расписание движения автобусов межрегиональных маршрутов. Так, по информации «Кузбасспассажиравтотранса», один ночной рейс из Новокузнецка в Томск отменен, при этом два автобуса из Кемерово в соседний сибирский город поедут парой.

Аналогичным образом отправятся автобусы в Новосибирск, Красноярск, Белокуриху и Барнаул. Все рейсы либо вечерние, либо ночные.