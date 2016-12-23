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Сибирское агентство новостей
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Прокуратура добилась запрета на строительство в реликтовом лесо-болотном комплексе в Новосибирске

Главная Общество
Новосибирск
11:21 23 Декабря 2016
общество, происшествия, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Новосибирский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, обязавшего мэрию Новосибирска включить в состав городских лесов участок, примыкающий к Сибирскому федеральному биомедицинскому исследовательскому центру имени академика Е.Н.Мешалкина, где ранее было запланировано строительство медицинского промпарка. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что по результатам проведенной проверки прокуратура Новосибирска установила, что на земельном участке площадью 36 тыс. 690 кв. м в юго-восточной части города было запланировано капитальное строительство.

«Прокурор установил, что это приведет к вырубке произрастающего на нем лесо-болотного комплекса, формирование которого продолжалось несколько тысячелетий», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Как сообщалось, индустриальный парк по производству медицинских изделий «Зеленая долина» предполагалось разместить на участке возле клиники им. Мешалкина. Объем инвестиций в проект оценивался в 6,5 млрд рублей.

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