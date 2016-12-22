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Тюремный срок участнику дела «Интерры» заменен условным

Главная Общество
Новосибирск
14:25 22 Декабря 2016
общество, суд, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Новосибирский облсуд смягчил приговор директору маркетингового агентства «Б-52» Дмитрию Петрову, который проходил обвиняемым по делу о хищении 2,7 млн руб. из госсредств, выделенных на проведение международного форума «Интерра-2012».

Как сообщалось ранее, 29 июля этого года Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор двум обвиняемым по делу — Лада Юрченко получила 4 года условно, Дмитрий Петров — 4 года колонии общего режима. Согласно приговору, в срок Петрову зачтется нахождение под стражей с 19 марта 2014 года.

В прениях гособвинитель просил суд по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» назначить по шесть лет лишения свободы каждому.

По данным СК РФ, Юрченко убедила руководство областного Минэкономразвития в том, что оплатить мероприятия форума возможно только профинансировав уже заключенный ей договор субаренды помещений, однако фактически она заключила от своего имени задним числом договор субаренды помещений с подконтрольной коммерческой организацией на сумму 13,7 миллиона рублей.

По данным ведомства, заключение этого договора предоставило возможность бесконтрольного расходования бюджетных денег, перечисленных на счет подконтрольной коммерческой фирмы. После поступления на счет этой фирмы части денежных средств Петров и Юрченко, по данным СК, совершили хищение 2,7 миллиона рублей, переведя эту сумму на счет организации, используемой для обналичивания денежных средств под видом оплаты услуг, оказанных якобы для подконтрольной коммерческой организации.

Дело в отношении Петрова и Юрченко было возбуждено в августе 2013 года, а судебное разбирательство началось в июне 2015 года.

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