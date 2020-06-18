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Новосибирский СКИФ потребует более 400 сотрудников

Главная Наука
Новосибирск
14:34 18 Июня 2020
центр, сотрудники, университет
Автор: Sibnovosti.ru
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В новосибирском центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) будет работать более 400 сотрудников. Их специальности указаны в предварительном штатном расписании.

Подготовка физиков и специалистов инженерно-технического профиля будет вестись в Новосибирском государственном техническом и Новосибирском государственном университетах.

«Центру потребуется около 150 специалистов, работающих на экспериментальных станциях СИ, и занимающихся разработкой новых, а также работающих в лабораторном корпусе; примерно 120 физиков и инженеров, связанных с эксплуатацией ускорительного комплекса центра, и порядка 80 специалистов инженерно-технологических служб, обслуживающих ускорительный комплекс», - приводит пресс-служба Института ядерной физики СО РАН комментарий заместителя директора, главного инженера института Игоря Чуркина.

Как писали Sibnovosti.ru, СКИФ будет построен в наукограде Кольцово. В марте этого года на площадке начались проектно-изыскательские работы. В результате уже в 2023 году должен быть создан источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ и одна станция, в 2024-м – шесть станций.

Фото: презентация проекта СКИФ

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