26 мая
Новосибирск
погода +33 °C
71.6
 
€ 77.88
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В новосибирском институте выводят трансгенных мышей

Главная Наука
Новосибирск
14:34 26 Мая 2020
штаб, вирус, институт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Разработками в сфере борьбы с коронавирусом занимаются в Институте цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске. В настоящее время, по данным пресс-службы областного правительства, здесь идет создание трансгенных (гуманизированных) мышей, восприимчивых для тестирования перспективных вакцин и противовирусной терапии при COVID-19.

Для проведения испытаний различных вакцин и лекарств от коронавирусной инфекции необходимы лабораторные мыши, которые переносили бы это заболевание как человек, с такими же симптомами и осложнениями. В природе таких мышей нет.

Тем временем, еще один мужчина с COVID-19 скончался в Новосибирской области. Число летальных исходов в регионе с начала эпидемии достигло 30. 

По данным областного оперативного штаба, за последние сутки подтверждено 87 случаев инфицирования. Это чуть меньше, чем сутками ранее (89). Всего в Новосибирской области зарегистрировано 2 300 случаев заболевания.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Наука / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Сибирские ученые направили Мишустину предложения по борьбе с коронавирусом

Сибирские ученые направили Мишустину предложения по борьбе с коронавирусом

9 Апреля 2020 г.
Разработки уже можно применять против инфекций.
Новости Новосибирска: Роспотребнадзор начал испытания вакцины против COVID-19

Роспотребнадзор начал испытания вакцины против COVID-19

20 Марта 2020 г.
По мнению исследователей, внедрение вакцины станет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.
Новости Новосибирска: В Новосибирске стартовали испытания вакцины от коронавируса

В Новосибирске стартовали испытания вакцины от коронавируса

17 Марта 2020 г.
Разработка препарата ведется круглосуточно
Новости Новосибирска: Начались работы на площадке новосибирского СКИФа

Начались работы на площадке новосибирского СКИФа

17 Марта 2020 г.
Их ведет проектировщик - АО «Центральный проектно-технологический институт»
Новости Новосибирска: В Сибири изучают ископаемых ракообразных кембрийского периода

В Сибири изучают ископаемых ракообразных кембрийского периода

11 Марта 2020 г.
Задача ученых - составить картину жизни на Земле
Новости Новосибирска: Новосибирские ученые придумали новый экспресс-тест на коронавирус

Новосибирские ученые придумали новый экспресс-тест на коронавирус

2 Марта 2020 г.
Он требует меньше ресурсов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Республике Алтай разрешили спорт на открытом воздухе

В Республике Алтай разрешили спорт на открытом воздухе

25 Мая 2020 г.
На стадионе «Спартак» оборудовали пропускной пункт
Новости Новосибирска: Банк добился взыскания с новосибирского завода более 1 млрд рублей

Банк добился взыскания с новосибирского завода более 1 млрд рублей

22 Мая 2020 г.
Взыскание будет обращено путем продажи недвижимости «Тяжстанкогидропресса»
Новости Новосибирска: В Китае построили 15-километровый железнодорожный тоннель

В Китае построили 15-километровый железнодорожный тоннель

25 Мая 2020 г.
Железная дорога соединит страну с Лаосом
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19