В новосибирском институте выводят трансгенных мышей

Разработками в сфере борьбы с коронавирусом занимаются в Институте цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске. В настоящее время, по данным пресс-службы областного правительства, здесь идет создание трансгенных (гуманизированных) мышей, восприимчивых для тестирования перспективных вакцин и противовирусной терапии при COVID-19.

Для проведения испытаний различных вакцин и лекарств от коронавирусной инфекции необходимы лабораторные мыши, которые переносили бы это заболевание как человек, с такими же симптомами и осложнениями. В природе таких мышей нет.

Тем временем, еще один мужчина с COVID-19 скончался в Новосибирской области. Число летальных исходов в регионе с начала эпидемии достигло 30.

По данным областного оперативного штаба, за последние сутки подтверждено 87 случаев инфицирования. Это чуть меньше, чем сутками ранее (89). Всего в Новосибирской области зарегистрировано 2 300 случаев заболевания.

Фото: сайт правительства Новосибирской области