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Сибирские ученые направили Мишустину предложения по борьбе с коронавирусом

Главная Наука
Новосибирск
15:53 9 Апреля 2020
сибирь, вирус, премьер-министр, ученые, предложение
Автор: Sibnovosti.ru
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Сибирское отделения РАН совместно со специализированными бизнес-структурами направили премьер-министру России Михаилу Мишустину пакет предложений по готовым к внедрению разработкам для борьбы с острыми инфекциями, в том числе с COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя СО РАН, академика Валентина Пармона.

 Как отметил академик, разработки уже можно применять против инфекций.

«В процессе создания находится центр компетенций по островирусным инфекциям», - добавил он.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом достигло 10131 человека в 81 регионе. Число жертв COVID-19 достигло 76.

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