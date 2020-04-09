Сибирские ученые направили Мишустину предложения по борьбе с коронавирусом

Сибирское отделения РАН совместно со специализированными бизнес-структурами направили премьер-министру России Михаилу Мишустину пакет предложений по готовым к внедрению разработкам для борьбы с острыми инфекциями, в том числе с COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя СО РАН, академика Валентина Пармона.

Как отметил академик, разработки уже можно применять против инфекций.

«В процессе создания находится центр компетенций по островирусным инфекциям», - добавил он.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом достигло 10131 человека в 81 регионе. Число жертв COVID-19 достигло 76.