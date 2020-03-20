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Роспотребнадзор начал испытания вакцины против COVID-19

Главная Наука
Новосибирск
13:44 20 Марта 2020
вирус, роспотребнадзор, медицина, исследования
Автор: Sibnovosti.ru
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Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.

Ученые начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов, всех разработанных прототипов вакцин, сообщает РИА Новости.

По мнению исследователей, внедрение вакцины станет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.

Накануне сообщалось, что российским ученым удалось расшифровать геном коронавируса.

Согласно данным на утро 20 марта, всего в России зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом, жертв нет.

Число заболевших в мире достигло 240 тыс человек, жертвами COVID-19 стали почти 10 тыс человек.

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