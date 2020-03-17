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В Новосибирске стартовали испытания вакцины от коронавируса

Главная Наука
Новосибирск
17:30 17 Марта 2020
общество, наука
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Новосибирские ученые приступили к испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции. Разработка препарата ведется круглосуточно. Готово 13 прототипов, каждый будет протестирован на лабораторных животных.

«Тестирование проводится с целью оценки их эффективности и безопасности.  Уже в июне мы планируем представить один-два варианта, которые покажут наилучшие результаты», - сообщил в эфире «Вести.Новосибирск» заместитель руководителя лаборатории центра вирусологии «Вектор» Ильназ Иматдинов.

Отметим, что новосибирский «Вектор» - один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров в России. Именно там разработали тест-системы для выявления коронавируса.

Сейчас «Вектор» испытывает новую тест-систему для определения заболевания, которую уже в мае смогут предоставить в медучреждения страны.
 

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