Начались работы на площадке новосибирского СКИФа

В Новосибирской области начались проектно-изыскательские работы по строительству новосибирского синхротрона – центра коллективного пользования СКИФ. Он появится в наукограде Кольцово, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В течение этого года проектные работы должны быть завершены, а уже в начале следующего года проект будет направлен на госэкспертизу для получение разрешения на строительство», – приводит сайт правительства региона комментарий министра науки и инновационной политики Новосибирской области Алексея Васильева.

Работы ведет проектировщик проекта – АО «Центральный проектно-технологический институт».

Как писали Sibnovosti.ru, проект оценивается в 37,1 млрд руб. На проведение в 2020 году проектных работ уже получен 1 млрд руб.

Фото: сайт правительства Новосибирской области