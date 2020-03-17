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Начались работы на площадке новосибирского СКИФа

Главная Наука
Новосибирск
15:09 17 Марта 2020
проект, работы, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области начались проектно-изыскательские работы по строительству новосибирского синхротрона – центра коллективного пользования СКИФ. Он появится в наукограде Кольцово, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В течение этого года проектные работы должны быть завершены, а уже в начале следующего года проект будет направлен на госэкспертизу для получение разрешения на строительство», – приводит сайт правительства региона комментарий министра науки и инновационной политики Новосибирской области Алексея Васильева.

Работы ведет проектировщик проекта – АО «Центральный проектно-технологический институт».

Как писали Sibnovosti.ru, проект оценивается в 37,1 млрд руб. На проведение в 2020 году проектных работ уже получен 1 млрд руб.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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