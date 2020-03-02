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Новосибирские ученые придумали новый экспресс-тест на коронавирус

Главная Наука
Новосибирск
11:15 2 Марта 2020
наука, вирус, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
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Ученые ИХБФМ СО РАН, расположенного в Новосибирске, придумали новый тест для определения коронавируса у людей. Он работает с помощью метода изотермической амплификации ДНК и требует меньше ресурсов для определения вирусной пневмонии нового типа. Об этом рассказали в СО РАН. 

У человека возьмут мазок из носа или со стенки глотки, затем из материала выделят РНК с помощью упрощенного метода. 

«Далее 40 минут необходимо для высокочувствительного выявления генетического материала вируса SARS-CoV-2. Весь процесс занимает не более 1,5 часов, для его осуществления не требуется сложное дорогостоящее оборудование», - рассказали ученые. 

Новую систему экспресс-тестов смогут использовать в течение семи месяцев, после необходимых согласований. 

Напомним, число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 79 тысяч человек. 

Фото: Виталий Тимкив / Микробиологическая лаборатория

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