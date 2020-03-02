Новосибирские ученые придумали новый экспресс-тест на коронавирус

Ученые ИХБФМ СО РАН, расположенного в Новосибирске, придумали новый тест для определения коронавируса у людей. Он работает с помощью метода изотермической амплификации ДНК и требует меньше ресурсов для определения вирусной пневмонии нового типа. Об этом рассказали в СО РАН.

У человека возьмут мазок из носа или со стенки глотки, затем из материала выделят РНК с помощью упрощенного метода.

«Далее 40 минут необходимо для высокочувствительного выявления генетического материала вируса SARS-CoV-2. Весь процесс занимает не более 1,5 часов, для его осуществления не требуется сложное дорогостоящее оборудование», - рассказали ученые.

Новую систему экспресс-тестов смогут использовать в течение семи месяцев, после необходимых согласований.

Напомним, число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 79 тысяч человек.

Фото: Виталий Тимкив / Микробиологическая лаборатория