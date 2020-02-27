Новосибирские ученые разработали самые мощные накопители энергии в стране

Новосибирские ученые НГТУ НЭТИ разработали самые мощные в России накопители энергии. Их емкость составляет 8 МВт/ч. Устройства установлены на солнечной электростанции в Башкирии – их обещают запустить в марте 2020 года. Об этом сообщается на сайте вуза.

«Задача накопителя — обеспечивать количество и качество электроэнергии в системе электроснабжения гибридной электростанции, компенсировать неравномерность выработки электроэнергии солнечной электростанцией и минимизировать потребление дизельного топлива», - рассказали о разработке ученые.

Такие мощные накопители позволяют обеспечить бесперебойным электроснабжением целый район, в том числе социальные объекты. Система также может работать в автономном режиме до шести часов.

Главное преимущество изобретения – программное управление, которое работает без участия человека.

«Система сама определяет, когда нужно запасать энергию, а когда включаться на ее отдачу, анализируя множество параметров потребления энергии. Фактически это автоматизированная система, которая исключает риск человеческой ошибки», - добавили ученые.

Отметим, что российская разработка отличается от аналогов и по цене – она гораздо дешевле зарубежных накопителей энергии. К тому же «умное» оборудование способно самостоятельно анализировать параметры и улучшать качество тока.

фото: пресс-служба НГТУ