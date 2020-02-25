Новосибирские студенты создадут спортивный болид с электрическим двигателем. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского государственного технического университета.

«Мы предложили студентам собрать электрический болид, и они эту идею поддержали. На сегодняшний день наша цель – это разработка силовой установки болида, включающей в себя электродвигатель, источник питания и силовой преобразователь. К выполнению каркаса и шасси планируем подключать студентов бакалавриата через проектную деятельность. В работе над проектом смогут принять участие не только студенты факультета мехатроники и автоматизации», – рассказал руководитель проекта, заместитель заведующего кафедрой электромеханики НГТУ НЭТИ Дмитрий Топорков.

Команда разработчиков проекта планирует принять участие в Formula Student, где соревнуются студенты на самостоятельно собранных болидах. Чтобы выявить победителя, судьи оценивают несколько компонентов: время прохождения дистанции, оригинальность принятых конструктивных решений, отчет о стоимости изготовления, бизнес-план, экономичность потребления топлива/энергии. В соревнованиях оцениваются болиды трех типов: с двигателями внутреннего сгорания, с электрическими двигателями и беспилотные болиды.

фото: пресс-служба Новосибирского государственного технического университета