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В Сибири придумали уникальный материал для медицинских масок

Главная Наука
Новосибирск
15:36 9 Февраля 2020
наука, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Ученые Института химии твердого тела и механохимии СО РАН придумали новый материала для медицинских масок. Он имеет антибактериальную и противовирусную активность. Об этом сообщает журнал «Наука в Сибири». 

Уникальный материал состоит из мельтблауна и наносеребра - он способен защитить легкие от вирусных инфекций.  

«Мельтблаун используется во внутреннем слое обычной трехслойной медицинской маски. Это синтетический нетканый материал из очень тонких полипропиленовых микроволокон, имеющих диаметр порядка одного микрона. Обычно он пропитывается водоотталкивающей смесью. Мы же обрабатываем мельтблаун ионами серебра», — сказал автор исследования Александр Медведев. 

Исследования показали, что живые организмы через слой маски не проходят. Материал проверен на вирусах гриппа А, а также на стафилококке и E. coli. На коронавирусе маски пока не тестировали. 

«Испытания продемонстрировали, что обработанный серебром мельтблаун моментально убивает вирус, а при длительном контакте его эффективность даже увеличивается. Если обычные маски необходимо менять каждые полтора-два часа, то эта может работать в течение десяти часов в условиях непрерывного воздействия патогенной среды», - пояснили ученые. 

Маска имеет еще один плюс - она способна самоочищаться. Ученые надеются, что их разработку начнут использовать в промышленных масштабах. 

Фото: СО РАН 

 
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