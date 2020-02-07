РАН обеспокоена задержкой финансирования строительства новосибирского синхротрона

Руководство Российской академии наук (РАН) опасается срыва сроков строительства под Новосибирском «Сибирского кольцевого источника фотонов» (СКИФ). Причиной беспокойства стала задержка с финансированием проекта, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

РАН обратилась к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с просьбой как можно быстрее начать финансирование строительства.

«СКИФ - это лакмусовая бумажка того, что мы можем сделать в стране, важнейшее мероприятие нацпроекта. В 2023 году должна быть сдана в эксплуатацию эта установка. Очень сжатые сроки. Но финансирования пока нет. ... Я разговаривал с министром Фальковым, он приезжал в РАН, мы его попросили, чтобы он обратил внимание на эту задержку с финансированием, чтобы она была ликвидирована», - цитирует ТАСС президента академии Александра Сергеева.

Информагентство напоминает, что ранее первый заместитель председателя Сибирского отделения РАН Павел Логачев сообщил: производство оборудования для центра коллективного пользования (ЦКП) СКИФ должно быть начато не позднее марта 2020 года, чтобы сроки выполнения проекта не сорвались (31 декабря 2023 года). Но финансирования до сих пор нет.

Как писали Sibnovosti.ru, стоимость проекта оценивается в 37,1 млрд руб. Постановление правительства РФ «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и строительство объекта капитального строительства ЦКП СКИФ» вышло 23 декабря 2019 года. В 2023 году должен быть создан источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ и одна станция, в 2024-м – шесть станций. Согласно приложению к постановлению, 1 млрд руб. предполагается выделить в 2020 году.