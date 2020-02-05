Сибирские ученые создали лекарство от туберкулеза

Сотрудники Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины создали лекарство для лечения туберкулеза - препарат усовершенствован с помощью биосовместимого полисахарида, сообщает издание «Наука в Сибири».

Палочка Коха живет в организме больного туберкулезом человека в двух состояниях - внеклеточной, свободно «гуляющей» по крови, а также внутри клеток иммунной системы. Во втором случае бактерии быстро распространяются и поражают органы человека, понижая его иммунитет.

«Когда микобактерия попадает в организм, ее захватывают макрофаги — клетки, отвечающие за уничтожение чужеродных и токсичных для организма частиц. За миллионы лет бактерия выработала эффективные методы защиты», — поясняет ведущий научный сотрудник лаборатории биосовместимых наночастиц Александр Васильевич Троицкий.

Ученые решили усовершенствовать уже существующий противотуберкулезный препарат (изониазид), добавив к нему биосовместимый полисахарид — окисленный декстран. Это вещество безопасно при введении в кровь и не вызывает аллергических реакций.

«Если использовать окисленный декстран как платформу для иммобилизации противотуберкулезного средства, то оно сможет пройти через клеточную мембрану, попасть в цитоплазму клетки и в результате подавит внутриклеточную популяцию микобактерии туберкулеза», - отмечают ученые.

Препарат уже прошел доклинические испытания.

Фото: Наука в Сибири