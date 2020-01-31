Новосибирские ученые изобрели экологичную горелку для нефтяных отходов

Новосибирские ученые изобрели горелочное устройство для сжигания нефтяных отходов и отработанного масла без вреда для экологии. О разработке рассказали в институте теплофизики СО РАН.

«Разработанное горелочное устройство — первое в мире устройство, которое при помощи перегретого водяного пара без использования внешних устройств и источников энергии может утилизировать жидкие и опасные углеводороды», - рассказали ученые.

По данным исследователей, по всей стране ежегодно скапливаются несколько миллионов тонн нефтеотходов - новосибирские ученые предложили сжигать их в струе перегретого водяного пара.

«Это приводит к газификации углеродосодержащих продуктов термического разложения жидкого топлива, повышению реакции и более полному выгоранию углерода. Эффективность сгорания обеспечивается за счет реакции паровой газофикации, когда углерод топлива вступает в реакцию с перегретым водяным паром», - рассказали исследователи.

Данная технология пока не применяется нигде в мире, хотя результат позволяет повысить степень выгорания топлива и обеспечить более низкие выбросы в атмосферу. Для сжигания подойдут любые нефтяные отходы: отработанные автомобильные масла, смазочные жидкости, которые в обычных условиях очень плохо горят, нефтяные шламы, некондиционное и печное топливо, мазут и др. Топливо сгорает полностью.

Фото: СО РАН