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В новосибирском наукограде разрабатывают вакцины против нового коронавируса

Главная Наука
Новосибирск
11:27 27 Января 2020
вакцинация, вирус, разработка
Автор: Sibnovosti.ru
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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», расположенный в новосибирском наукограде Кольцово, занимается созданием новой вакцины. Она предназначена для борьбы с распространением коронавируса нового типа (2019-nCoV), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О ходе работ стало известно в ходе визита в Новосибирск президента РАН Александра Сергеева. Здесь ему представили основные направления деятельности сибирских ученых, касающиеся медицины.

«Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования», - процитировало издание «Наука в Сибири» присутствовавшего на встрече гендиректора «Вектора» Рината Максютова.  

По его данным, создано два диагностических набора для нового коронавируса. В конце минувшей недели их направили в ряд российских регионов.

По данным информагентства «Синьхуа», к концу воскресенья было зарегистрировано 2 744 случая заражения пневмонией, вызванной 2019-nCoV. От пневмонии погибло 80 человек.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре 2019 году на «Векторе» началось производство вакцины от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго.

Фото: сайт государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор»

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