Новосибирские геологи ищут углеводороды в Якутии

Специалисты новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН исследуют Суханский осадочный бассейн на территории Республики Саха (Якутия). Он считается одним из самых малоизученных районов севера Сибирской платформы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ранее в Суханском осадочном бассейне были обнаружены крупные скопления природных битумов и высокоуглеродистые карбонатные и сланцевые толщи. На этом основании геологи сделали вывод о том, что здесь могут находиться значительные запасы углеводородов.

По данным сайта ИНГГ, в ходе исследований были проанализированы многочисленные пробы органического вещества материнских пород, а также нефтей и природных битумов, отобранных в результате полевых работ.

«Несомненно, Суханский бассейн в будущем должен привлечь внимание геологоразведочных организаций и компаний, серьезно заинтересованных в разработке месторождений как ординарных, так и «сланцевых» нефтей на северо-востоке России», – приводятся в сообщении слова главного научного сотрудника лаборатории геохимии нефти и газа ИНГГ Владимира Каширцева.

Фото: Владимир Каширцев/сайт Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН