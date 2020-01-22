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Новосибирские геологи ищут углеводороды в Якутии

Главная Наука
Новосибирск
12:06 22 Января 2020
институт, исследования, нефть
Автор: Sibnovosti.ru
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Специалисты новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН исследуют Суханский осадочный бассейн на территории Республики Саха (Якутия). Он считается одним из самых малоизученных районов севера Сибирской платформы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.  

Ранее в Суханском осадочном бассейне были обнаружены крупные скопления природных битумов и высокоуглеродистые карбонатные и сланцевые толщи. На этом основании геологи сделали вывод о том, что здесь могут находиться значительные запасы углеводородов.

По данным сайта ИНГГ, в ходе исследований были проанализированы многочисленные пробы органического вещества материнских пород, а также нефтей и природных битумов, отобранных в результате полевых работ.

«Несомненно, Суханский бассейн в будущем должен привлечь внимание геологоразведочных организаций и компаний, серьезно заинтересованных в разработке месторождений как ординарных, так и «сланцевых» нефтей на северо-востоке России», – приводятся в сообщении слова главного научного сотрудника лаборатории геохимии нефти и газа ИНГГ Владимира Каширцева.

Фото: Владимир Каширцев/сайт Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН

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