В Новосибирске разрабатывают препараты для быстрого восстановления спортсменов

В новосибирском наукограде Кольцово разрабатывают инъекционный препарат, способный повлиять на быстрое восстановление спортсменов после тяжелых тренировок или травм. Особенность лекарства в том, что оно не содержит запрещенных веществ и не создаст проблем при прохождении допинг-тестов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Новую разработку собираются вывести на рынок к 2025 году.

«Сейчас проходят лабораторно-исследовательские испытания, на рынок препараты можно будет вывести через пять лет, не раньше. В течение трех лет проведем клинические и доклинические испытания», - цитирует ТАСС разработчика Леонида Никулина.

По словам эксперта, в существующих сегодня лекарствах содержится малая доля запрещенных веществ - они могут повлиять на допинг-пробы спортсменов. Новая линейка препаратов будет восстанавливать иммунную систему, помогать при повышенных физических и психологических нагрузках. Инъекции, по словам разработчика, можно ставить даже спортсменам с ограниченными возможностями здоровья. К тому же, препараты способны предупреждать риск возникновения тромбов.