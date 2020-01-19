19 января
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирске разрабатывают препараты для быстрого восстановления спортсменов

Главная Наука
Новосибирск
13:12 19 Января 2020
наука, общество, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В новосибирском наукограде Кольцово разрабатывают инъекционный препарат, способный повлиять на быстрое восстановление спортсменов после тяжелых тренировок или травм. Особенность лекарства в том, что оно не содержит запрещенных веществ и не создаст проблем при прохождении допинг-тестов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

Новую разработку собираются вывести на рынок к 2025 году. 

«Сейчас проходят лабораторно-исследовательские испытания, на рынок препараты можно будет вывести через пять лет, не раньше. В течение трех лет проведем клинические и доклинические испытания», - цитирует ТАСС разработчика Леонида Никулина. 

По словам эксперта, в существующих сегодня лекарствах содержится малая доля запрещенных веществ - они могут повлиять на допинг-пробы спортсменов. Новая линейка препаратов будет восстанавливать иммунную систему, помогать при повышенных физических и психологических нагрузках. Инъекции, по словам разработчика, можно ставить даже спортсменам с ограниченными возможностями здоровья. К тому же, препараты способны предупреждать риск возникновения тромбов. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Наука / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Сибирские ученые изучают перестройку биосферы

Сибирские ученые изучают перестройку биосферы

15 Января 2020 г.
Сибирские ученые СО РАН изучают томмотские разрезы. Исследователи устанавливают время кембрийского взрыва, в результате которого возникла биосфера в современном мире.  «Во время кембрийского взрыва перестройка биосферы произошла по геологическим меркам очень быстро, букв...
Новости Новосибирска: Утверждены инвестиции в новосибирский СКИФ

Утверждены инвестиции в новосибирский СКИФ

27 Декабря 2019 г.
Синхротрон обойдется федеральному бюджету в 37,1 млрд рублей до 2024 года
Новости Новосибирска: Для новосибирского суперкомпьютера требуется суперпомещение

Для новосибирского суперкомпьютера требуется суперпомещение

24 Декабря 2019 г.
Его площадь составит 11,3 тыс. кв. метров
Новости Новосибирска: Сибирские ученые научили искусственный интеллект искать запрещенные сайты

Сибирские ученые научили искусственный интеллект искать запрещенные сайты

24 Декабря 2019 г.
Программа может отфильтровать любые данные
Новости Новосибирска: Сибирский препарат от клещевого энцефалита испытают на людях

Сибирский препарат от клещевого энцефалита испытают на людях

19 Декабря 2019 г.
В основе препарата сибирских ученых - многоканальные антитела
Новости Новосибирска: Сибирские ученые расширяют коллекцию микробов

Сибирские ученые расширяют коллекцию микробов

16 Декабря 2019 г.
В России запустили уникальный проект
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Российскому бизнесу пообещали не менять налоговое законодательство

Российскому бизнесу пообещали не менять налоговое законодательство

15 Января 2020 г.
Владимир Путин предложил меры для роста инвестиций
Новости Новосибирска: Маткапитал в России вырастет и станет доступнее

Маткапитал в России вырастет и станет доступнее

15 Января 2020 г.
Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию
Новости Новосибирска: Новосибирские хоккеисты вырвали победу у «Амура»

Новосибирские хоккеисты вырвали победу у «Амура»

16 Января 2020 г.
Дело дошло до серии буллитов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19