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Сибирские ученые изучают перестройку биосферы

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Новосибирск
15:17 15 Января 2020
наука, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Сибирские ученые СО РАН изучают томмотские разрезы. Исследователи устанавливают время кембрийского взрыва, в результате которого возникла биосфера в современном мире. 

«Во время кембрийского взрыва перестройка биосферы произошла по геологическим меркам очень быстро, буквально за несколько тысяч лет. Человек ее меняет уже на протяжении шести тысяч лет — с того момента, как начал заниматься сельским хозяйством», - утверждают ученые. 

Исследователи ИНГГ СО РАН пояснили, что теперь человек в планетарном масштабе осуществляет глобальную перестройку биосферы. Ученые пытаются определить, когда биосфера перейдет на новый уровень. 

«Намного опаснее, если биосфера перейдет на какой-то качественно новый уровень, который мы уже не в состоянии ни контролировать, ни изменить. Чтобы быть готовыми к этому, нужно изучать геологическую летопись, смотреть, как биосфера выглядела раньше, по каким законам она функционировала», - пояснил заведующий лабораторией палеонтологии и стратиграфии докембрия, доктор геолого-минералогических наук Дмитрий Гражданкин. 

Фото: sbras.info

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