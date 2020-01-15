Сибирские ученые изучают перестройку биосферы

Сибирские ученые СО РАН изучают томмотские разрезы. Исследователи устанавливают время кембрийского взрыва, в результате которого возникла биосфера в современном мире.

«Во время кембрийского взрыва перестройка биосферы произошла по геологическим меркам очень быстро, буквально за несколько тысяч лет. Человек ее меняет уже на протяжении шести тысяч лет — с того момента, как начал заниматься сельским хозяйством», - утверждают ученые.

Исследователи ИНГГ СО РАН пояснили, что теперь человек в планетарном масштабе осуществляет глобальную перестройку биосферы. Ученые пытаются определить, когда биосфера перейдет на новый уровень.

«Намного опаснее, если биосфера перейдет на какой-то качественно новый уровень, который мы уже не в состоянии ни контролировать, ни изменить. Чтобы быть готовыми к этому, нужно изучать геологическую летопись, смотреть, как биосфера выглядела раньше, по каким законам она функционировала», - пояснил заведующий лабораторией палеонтологии и стратиграфии докембрия, доктор геолого-минералогических наук Дмитрий Гражданкин.

Фото: sbras.info