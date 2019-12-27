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Утверждены инвестиции в новосибирский СКИФ

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Новосибирск
12:39 27 Декабря 2019
проект, центр, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Создание центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в новосибирском наукограде Кольцово обойдется федеральному бюджету в 37,1 млрд руб. О постановлении правительства РФ сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Постановление «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и строительство объекта капитального строительства «Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» вышло 23 декабря.  В нем говорится о строительстве объекта площадью 150 тыс. кв. м, который необходимо ввести в эксплуатацию в 2024 году. При этом в 2023 году должен быть создан источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ и одна станция, в 2024-м – шесть станций.

Согласно приложению к постановлению, 1 млрд руб. предполагается выделить в 2020 году. Он пойдет на проектные и изыскательские работы, технический и ценовой аудит. Застройщиком является Институт катализа СО РАН. В 2019 году институт потратил на аудит проекта около 2 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в апреле этого года территориальное управление Росимущества в Новосибирской области передало Институту катализа СО РАН право бессрочного пользования участком в Кольцово. Ранее председатель СО РАН Валентин Пармон говорил о том, что финансирование проекта должно было начаться еще в мае.

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