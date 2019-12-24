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Для новосибирского суперкомпьютера требуется суперпомещение

Главная Наука
Новосибирск
18:18 24 Декабря 2019
компьютер, строительство, площадь
Автор: Sibnovosti.ru
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Для организации работы Сибирского национального центра высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных (СНЦ ВВОД) требуется помещение площадью 11,3 тыс. кв. м. Предполагается, что суперкомпьютер обеспечит работу планируемых объектов новосибирского «Академгородка 2.0». В частности, синхротрона СКИФ и Центра генетических технологий, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инициаторами создания СНЦ ВВОД выступают ряд научных и образовательных учреждений. В их числе Новосибирский государственный университет, Институт вычислительной математики и математической геофизики, Институт систем информатики и Институт вычислительных технологий. По данным сайта правительства региона, проект призван в десятки раз увеличить суммарную производительность вычислительных систем академических учреждений СО РАН – до не менее 10 петафлопс на первом этапе.

«В настоящее время завершается подготовка пакета документов, которые в 2020 году планируется направить в Минобр РФ для рассмотрения возможности включения планируемых объектов капитального строительства в Федеральную адресную инвестиционную программу», - сообщил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

По данным издания «Наука в Сибири», мощности в 10 петафлопс предполагается достигнуть к 2022 году. При этом объем системы хранения данных составит, как минимум, 150 петабайт.

Фото: pixabay.com

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