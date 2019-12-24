Сибирские ученые научили искусственный интеллект искать запрещенные сайты

Ученые Института систем информатики им. А. П. Ершова СО РАН научили искусственный интеллект находить запрещенные сайты, даже если те хорошо завуалированы. Программа способна отфильтровать данные и сделать по интернет-ресурсам собственные выводы, рассказали в научном центре.

Так, ученые объединили нейронные сети с методами экспертов-лингвистов и специалистов по машинному обучению. Программа, которую разработали в институте, интегрирует нейросети с моделями, основанными на знаниях экспертов по искусственному интеллекту. В итоге инструмент проверяет информацию, находя нелегальный контент. Также интеллект объясняет, почему считает его таковым.

«Идея проекта в том, что современные методы типа машинного обучения или нейронных сетей плохо справляются с поиском запрещенного контента. Злоумышленники могут использовать сленг при продаже наркотиков. Если блокировать эти слова, то будет заблокировано слишком много сайтов. Еще одна трудность — часто сообщения о продаже наркотиков размещаются на сайтах совершенно обычной тематики, например в комментариях к новостям», — поясняет автор проекта Елена Сидорова.

Продукт можно поставить на любой сервер, он будет сканировать сайты по расписанию. В будущем программу сможет использовать Роскомнадзор.