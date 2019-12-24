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Сибирские ученые научили искусственный интеллект искать запрещенные сайты

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Новосибирск
16:16 24 Декабря 2019
наука, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Ученые Института систем информатики им. А. П. Ершова СО РАН научили искусственный интеллект находить запрещенные сайты, даже если те хорошо завуалированы. Программа способна отфильтровать данные и сделать по интернет-ресурсам собственные выводы, рассказали в научном центре. 

Так, ученые объединили нейронные сети с методами экспертов-лингвистов и специалистов по машинному обучению. Программа, которую разработали в институте, интегрирует нейросети с моделями, основанными на знаниях экспертов по искусственному интеллекту. В итоге инструмент проверяет информацию, находя нелегальный контент. Также интеллект объясняет, почему считает его таковым. 

«Идея проекта в том, что современные методы типа машинного обучения или нейронных сетей плохо справляются с поиском запрещенного контента. Злоумышленники могут использовать сленг при продаже наркотиков. Если блокировать эти слова, то будет заблокировано слишком много сайтов. Еще одна трудность — часто сообщения о продаже наркотиков размещаются на сайтах совершенно обычной тематики, например в комментариях к новостям», — поясняет автор проекта Елена Сидорова. 

Продукт можно поставить на любой сервер, он будет сканировать сайты по расписанию. В будущем программу сможет использовать Роскомнадзор. 
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