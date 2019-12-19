Сибирский препарат от клещевого энцефалита испытают на людях

Новосибирские ученые СО РАН создали препарат «Энцемаб» для экстренной профилактики и лечения вирусного клещевого энцефалита. Сейчас лекарство проходит клинические испытания, сообщается в журнале «Наука в Сибири».

Лекарство будет эффективно для тех, кто не сделал своевременно прививки от энцефалита.

«Сейчас пациентам после укуса клеща вводят препарат иммуноглобулина, который изготавливается из крови вакцинированных доноров. Этот препарат помимо антител против вируса клещевого энцефалита содержит множество других антител, которые не направлены непосредственно на вирус клещевого энцефалита. Для того, чтобы больной получил значимую дозу вирус-специфических антител, препарат сывороточного иммуноглобулина вводится относительно большими дозировками», - рассказывают ученые.

В основе препарата сибирских ученых - многоканальные антитела, которые обладают нейтрализующими свойствами. Эффективность лекарства проверили на животных.

«Наш организм построен из эукариотических клеток, соответственно, препарат должен производиться именно в таких клетках. Вырабатываемые в них белковые молекулы можно использовать для лечения людей. Гены, кодирующие «Энцемаб», были введены в геном специальных клеток-продуцентов. Задача была, во-первых, сделать так, чтобы эти клетки давали много молекул, а во-вторых, чтобы клоны были стабильными, то есть не меняли свои свойства и не снижали продуктивность. Это заняло у нас больше года. Сейчас доказано, что полученный клеточный штамм достаточно производителен и стабилен», — рассказала доктор биологических наук Нина Тикунова.

Препарат проверят на аллергические реакции у людей. Пока в испытаниях примут участие здоровые люди. Если эксперимент пройдет успешно, то его введут зараженным энцефалитом пациентам.