16 декабря
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Сибирские ученые расширяют коллекцию микробов

Главная Наука
Новосибирск
15:00 16 Декабря 2019
общество, наука
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сибирские ученые впервые запустили научный проект для детей «Охотник за микробами». Его цели — помочь юным исследователям привить им интерес к естественным наукам и получить штаммы новых микроорганизмов для исследований. 

По словам авторов, такие проекты давно проводят в Европе. 

«Например, в Швеции на протяжении нескольких лет привлекают школьников для изучения световой загрязненности городов. В Испании дети фиксировали загрязненность воздуха простыми датчиками. В Дании 23 тысячи ребят искали новые лактобактерии для производства йогуртов, и в итоге были найдены десять новых штаммов. Отдельный ученый, несколько или даже целый институт не способны собрать образцы с территории целой страны, а школьники могут. Такие эксперименты дают большой объем материалов для ученых, а дети приобретают возможность попробовать себя в науке», - рассказывает академик Валентин Власов.

Темой эксперимента станут микробы. Команды школьников при участии наставника соберут почвенные образцы, выделят бактерии и пришлют образцы исследователям.

«Мы заинтересованы в расширении имеющейся коллекции микроорганизмов. Если мы хотим открыть новые инструменты редактирования генома, которые сейчас являются самыми популярными технологиями, то нам требуются новые бактерии. Все, что было в коллекциях ученых, уже давно проанализировано. Мы поручили сбор образцов детям из школ Новосибирска и Новосибирской области и отправили им наборы со всем необходимым для проведения работы», — отметили в СО РАН. 

В проекте принимают участие 250 школьников. 

Фото: Ильнара Салахиева

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Наука / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Сибирские ученые придумали «умный» источник питания для самолетов в сложных климатических условиях

Сибирские ученые придумали «умный» источник питания для самолетов в сложных климатических условиях

3 Декабря 2019 г.
Устройство способно работать при -50°C
Новости Новосибирска: Новосибирские специалисты изготовят вакуумные камеры для FAIR

Новосибирские специалисты изготовят вакуумные камеры для FAIR

20 Ноября 2019 г.
ИЯФ заключил контракт на €10 млн
Новости Новосибирска: Сибирские ученые изобрели новое лекарство от ишемии

Сибирские ученые изобрели новое лекарство от ишемии

19 Ноября 2019 г.
Генетики ФИЦ ИЦИГ СО РАН создали новое лекарство для лечения ишемии и инсульта - препарат не только расширяет сосуды, но и доставляет активные молекулы в ткани. Об этом рассказали в научной академии.  «Новое лекарство, которое носит рабочее название «Полиаргинин»,...
Новости Новосибирска: Новосибирские ученые изучат древнюю японскую цивилизацию

Новосибирские ученые изучат древнюю японскую цивилизацию

19 Ноября 2019 г.
Археологи проведут полный цикл работ
Новости Новосибирска: Новосибирские ученые добавят цинк в пшеницу

Новосибирские ученые добавят цинк в пшеницу

19 Ноября 2019 г.
Исследования запланированы в рамках Курчатовского геномного центра
Новости Новосибирска: Сибирские ученые пополнили ряды академиков РАН

Сибирские ученые пополнили ряды академиков РАН

15 Ноября 2019 г.
Большинство из них работает в новосибирских НИИ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Хвойные деревья в Новосибирске обработают антивандальным средством

Хвойные деревья в Новосибирске обработают антивандальным средством

12 Декабря 2019 г.
Вещество с неприятным запахом
Новости Новосибирска: В Новосибирске поставили пьесу про старших по дому

В Новосибирске поставили пьесу про старших по дому

12 Декабря 2019 г.
Произведение основано на реальных событиях
Новости Новосибирска: Сибирские волейболисты одержали гостевые победы

Сибирские волейболисты одержали гостевые победы

16 Декабря 2019 г.
«Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО», а «Кузбасс» - «Югру-Самотлор»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19