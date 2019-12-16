Сибирские ученые расширяют коллекцию микробов

Сибирские ученые впервые запустили научный проект для детей «Охотник за микробами». Его цели — помочь юным исследователям привить им интерес к естественным наукам и получить штаммы новых микроорганизмов для исследований.

По словам авторов, такие проекты давно проводят в Европе.

«Например, в Швеции на протяжении нескольких лет привлекают школьников для изучения световой загрязненности городов. В Испании дети фиксировали загрязненность воздуха простыми датчиками. В Дании 23 тысячи ребят искали новые лактобактерии для производства йогуртов, и в итоге были найдены десять новых штаммов. Отдельный ученый, несколько или даже целый институт не способны собрать образцы с территории целой страны, а школьники могут. Такие эксперименты дают большой объем материалов для ученых, а дети приобретают возможность попробовать себя в науке», - рассказывает академик Валентин Власов.

Темой эксперимента станут микробы. Команды школьников при участии наставника соберут почвенные образцы, выделят бактерии и пришлют образцы исследователям.

«Мы заинтересованы в расширении имеющейся коллекции микроорганизмов. Если мы хотим открыть новые инструменты редактирования генома, которые сейчас являются самыми популярными технологиями, то нам требуются новые бактерии. Все, что было в коллекциях ученых, уже давно проанализировано. Мы поручили сбор образцов детям из школ Новосибирска и Новосибирской области и отправили им наборы со всем необходимым для проведения работы», — отметили в СО РАН.

В проекте принимают участие 250 школьников.

Фото: Ильнара Салахиева