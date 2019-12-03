Сибирские ученые придумали «умный» источник питания для самолетов в сложных климатических условиях

Ученые НГТУ НЭТИ и ИНТМАШ разработали «умный» источник питания для самолетов в Арктике. Это шкаф с силовой электроникой, который управляется интеллектуальной системой. Его главная задача - обеспечить самолет или вертолет питанием, когда у машин нет возможности получать зарядку от бортовых генераторов. О разработке рассказали в Новосибирском государственном техническом университете.

Сибирские ученые создали аналог зарубежным установкам - его стоимость на 30% меньше.

«За счет уникальных технических характеристик и климатической системы внутри преобразователя устройство сможет работать при температуре в –50°C. Поэтому по завершении наладки серийного производства планируются его поставки не только в северные регионы России, но и в Арктику», - рассказывают ученые.

Пока на аэродромах используют зарубежные преобразователи энергии, но и они не всегда выдерживают сильные морозы.

«Мы же постарались сделать преобразователь таким, чтобы работники российских аэродромов его включили и забыли», — рассказал один из авторов проекта Герасим Герасимов.

Инженеры наделили устройство самым популярным классом мощности - 90 кВА. В системе предусмотрены 15 видов активных защит от негативного воздействия внешней среды и внутренних неполадок. При перегреве или длительной перегрузке устройство блокируется, а на датчике высвечивается причина отключения.

Отметим, что прототип уже прошел испытания морозами. Ученые работают над подготовкой к серийному производству.

Фото: НГТУ НЭТИ