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Сибирские ученые придумали «умный» источник питания для самолетов в сложных климатических условиях

Главная Наука
Новосибирск
12:00 3 Декабря 2019
общество, наука
Автор: Sibnovosti.ru
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Ученые НГТУ НЭТИ и ИНТМАШ разработали «умный» источник питания для самолетов в Арктике. Это шкаф с силовой электроникой, который управляется интеллектуальной системой. Его главная задача - обеспечить самолет или вертолет питанием, когда у машин нет возможности получать зарядку от бортовых генераторов. О разработке рассказали в Новосибирском государственном техническом университете. 

Сибирские ученые создали аналог зарубежным установкам - его стоимость на 30% меньше. 

«За счет уникальных технических характеристик и климатической системы внутри преобразователя устройство сможет работать при температуре в –50°C. Поэтому по завершении наладки серийного производства планируются его поставки не только в северные регионы России, но и в Арктику», - рассказывают ученые. 

Пока на аэродромах используют зарубежные преобразователи энергии, но и они не всегда выдерживают сильные морозы. 

«Мы же постарались сделать преобразователь таким, чтобы работники российских аэродромов его включили и забыли», — рассказал один из авторов проекта Герасим Герасимов.

Инженеры наделили устройство самым популярным классом мощности - 90 кВА. В системе предусмотрены 15 видов активных защит от негативного воздействия внешней среды и внутренних неполадок. При перегреве или длительной перегрузке устройство блокируется, а на датчике высвечивается причина отключения.

Отметим, что прототип уже прошел испытания морозами. Ученые работают над подготовкой к серийному производству. 

Фото: НГТУ НЭТИ

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