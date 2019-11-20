Новосибирские специалисты изготовят вакуумные камеры для FAIR

Новосибирский Институт ядерной физики (ИЯФ) СО РАН изготовит более сотни вакуумных камер для Европейского исследовательского центра ионов и антипротонов (FAIR) в Германии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Стоимость контракта составляет €10 млн, уточнили информагентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе ИЯФ. Благодаря технологии электронно-лучевой сварки, применяющейся в ИЯФ, удается делать супергерметичные швы, благодаря которым в камере можно создать глубокий вакуум - воздух в ней в триллионы раз более разреженный, чем атмосферный.

FAIR - крупнейший ускорительный комплекс по исследованию современной ядерной и субъядерной физики. По данным информагентства, ИЯФ производит оборудование почти для всех шести подпроектов FAIR. Общий объем контрактов составляет €70 млн.

Фото: сайт Института ядерной физики СО РАН