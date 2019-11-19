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Сибирские ученые изобрели новое лекарство от ишемии

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Новосибирск
14:20 19 Ноября 2019
наука, лекарство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Генетики ФИЦ ИЦИГ СО РАН создали новое лекарство для лечения ишемии и инсульта - препарат не только расширяет сосуды, но и доставляет активные молекулы в ткани. Об этом рассказали в научной академии. 

«Новое лекарство, которое носит рабочее название «Полиаргинин», находится в ранней фазе доклинических исследований. Этот препарат в доклинических исследованиях продемонстрировал именно эту биологическую активность: он очень эффективно расширяет сосуды, тем самым восстанавливая кровоток, ликвидирует дефицит кислорода в тканях и восстанавливает их питание. У него есть дополнительный «побочный эффект», который изначально разработчики не тестировали, — его молекула также может быть переносчиком других активных молекул в пораженные ткани», - рассказал кандидат медицинских наук Максим Королев.

Также ученые совершенствуют препарат для лечения шизофрении и маниакально-депрессивных расстройств. 

 
Отметим, что ряд генетических разработок уже начали продавать потребителям в аптеках. Например, недавно ученые изобрели детскую присыпку без талька.  
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