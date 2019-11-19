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Новосибирские ученые изучат древнюю японскую цивилизацию

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Новосибирск
11:46 19 Ноября 2019
общество, наука
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирские археологи выиграли грант на реализацию масштабных работ по изучению феномена Дземона - древней японской цивилизации, существовавшей почти 12 тысяч лет. Российские ученые проведут раскопки на островах Японского архипелага. Об этом сообщило издание «Наука в Сибири». 

«Мы рассматриваем Дземон как один из оригинальных и своеобразных примеров высокоорганизованной неолитической культуры, просуществовавшей продолжительное время, почти 12 тысяч лет, без производящего хозяйства, то есть скотоводства и земледелия. Как правило, неолитические цивилизации характеризуются переходом от охоты и собирательства к возделыванию земель в течение первых 2—3 тысяч лет существования», — рассказывает доктор исторических наук Андрей Табарев. 

Уже десять лет новосибирские археологи сотрудничают с коллегами из Японии - ученые накопили внушительный багаж информации по Дземону. 

«Мы хотели бы ввести в мировую практику термин «Дземонская неолитическая цивилизация», которая по своему содержанию намного объемнее, чем культура или эпоха, на примерах японских материалов и аналогий по Тихоокеанскому бассейну показать сложность хозяйства, технологий, ритуалов. Для самих японцев Дземон очень важен, поскольку именно в нем они видят свои национальные истоки», — подчеркивает автор проекта. 

На месте археологи проведут раскопки, они надеются отыскать древнюю посуду, останки животных, а также предметы охоты и быта. Возможно удастся обнаружить погребения. 

Фото предоставлены Андреем Табаревым

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