Новосибирские ученые изучат древнюю японскую цивилизацию

Новосибирские археологи выиграли грант на реализацию масштабных работ по изучению феномена Дземона - древней японской цивилизации, существовавшей почти 12 тысяч лет. Российские ученые проведут раскопки на островах Японского архипелага. Об этом сообщило издание «Наука в Сибири».

«Мы рассматриваем Дземон как один из оригинальных и своеобразных примеров высокоорганизованной неолитической культуры, просуществовавшей продолжительное время, почти 12 тысяч лет, без производящего хозяйства, то есть скотоводства и земледелия. Как правило, неолитические цивилизации характеризуются переходом от охоты и собирательства к возделыванию земель в течение первых 2—3 тысяч лет существования», — рассказывает доктор исторических наук Андрей Табарев.

Уже десять лет новосибирские археологи сотрудничают с коллегами из Японии - ученые накопили внушительный багаж информации по Дземону.

«Мы хотели бы ввести в мировую практику термин «Дземонская неолитическая цивилизация», которая по своему содержанию намного объемнее, чем культура или эпоха, на примерах японских материалов и аналогий по Тихоокеанскому бассейну показать сложность хозяйства, технологий, ритуалов. Для самих японцев Дземон очень важен, поскольку именно в нем они видят свои национальные истоки», — подчеркивает автор проекта.

На месте археологи проведут раскопки, они надеются отыскать древнюю посуду, останки животных, а также предметы охоты и быта. Возможно удастся обнаружить погребения.

Фото предоставлены Андреем Табаревым