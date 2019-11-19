Новосибирские ученые добавят цинк в пшеницу

В новосибирском Институте цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН займутся решением задач по биообогащению сельскохозяйственных культур полезными микроэлементами. Исследования запланированы в рамках работы Курчатовского геномного центра, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В институте считают, что это направление перспективно при создании продуктов питания для людей, испытывающих нехватку питательных веществ. Ученые ИЦиГ начнут с пшеницы с повышенным содержанием цинка.

«Например, есть вегетарианцы, которые не едят мясо и тем самым лишают себя целой группы витаминов и микроэлементов. Они вынуждены употреблять их в виде пищевых добавок. Однако в некоторых крупных странах люди не имеют возможности покупать витамины. Россия – крупнейший экспортер зерна, поэтому мы должны думать не только о своем внутреннем рынке», - приводит издание «Наука в Сибири» комментарий завлабораторией молекулярной генетики и цитогенетики растений ИЦиГ Елены Салиной.

Напомним, летом 2019 года консорциум с участием новосибирского института выиграл конкурс на создание в России геномных центров мирового уровня. В Курчатовском геномном центре будут осуществлять исследования по направлениям «Генетические технологии для развития сельского хозяйства» и «Генетические технологии для промышленной микробиологии». Как писали Sibnovosti.ru, в марте этого года в Новосибирске было объявлено о том, что ПАО АФК «Система» может инвестировать в создание лаборатории генетических исследований в Новосибирске.

Фото: pixabay.com